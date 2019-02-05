استفاده از دیتاهای مرکز تبادل اطلاعات کشور ۴۸ برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی شامگاه سهشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای نظام در سمنان بابیان اینکه از ابتدای فروردینماه امسال مرکز تبادل اطلاعات یا انآیایکس دولت الکترونیک بهطورجدی ارتقا یافته است، تأکید کرد: تعداد تبادل ارتباط این مرکز از دو میلیون مورد به حدود ۹۶ میلیون رسیده است.
وی بابیان اینکه این آمار نشان از ۴۸ برابر شدن حجم استفاده از دیتاهای سامانه انآیایکس میدهد، افزود: خوشبختانه تعداد دستگاههای متصل نیز رشد قابلتوجه داشتهاند.
۲۳ پروژه مصوب در حوزه دولت الکترونیک وجود دارد
عضو کابینه دوازدهم بابیان اینکه خوشبختانه توانستهایم در راستای دولت الکترونیک گامهای خوبی را طی سال جاری برداریم، تأکید کرد: ۲۳ پروژه مصوب در این حوزه وجود دارد که بایستی تا سال ۹۹ این طرحها به بهرهبرداری برسد که یکی از مهمترین آن ها بحث سلامت است که در بابلسر طی دو هفته گذشته بازدیدهای اولیه انجامشده و پیشرفتهای طرح پایلوت خوب بوده و با توجه به اینکه وزیر بهداشت رای اعتماد گرفته است، احتمالاً هفته آینده با وی سفری به کرمان در همین موضوع خواهیم داشت.
آذری جهرمی گفت: اتفاقاتی که در کرمان افتاده در این سفر مرور میشود و امیدواریم بتوانیم اقدامات اجرایی برای اینکه چهار استان کشور را به صورت کامل در جریان طرح سلامت الکترونیک قرار دهیم، صورت گیرد و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه ۹۸ اقدامت این حوزه پیاده سازی شود.
وی افزود: حذف اسناد کاغذی از چرخه ادارات و ارائه خدمات مانند کارت هوشمند و کارت سوخت تحت عنوان پروژه های دولت الکترونیک رسیدگی می شوند واقعیت این است که هرچند ما ۲۰ رتبه توانستهایم در سطح دنیا ارتقا یابیم اما با جایگاه مطلوب خودمان فاصله داریم حال آنکه ظرفیت دولت الکترونیک در کشور می تواند ۱۰ برابر شود لذا ما همه تلاشهایمان را صورت میدهیم.
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