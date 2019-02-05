متوسط قبض برق تهرانی ها ۴۵ هزار تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صبوری امروز در مراسم افتتاح پروژه های این شرکت گفت: پروژه هایی که در این حوزه افتتاح می‌شود ارزشی معادل ۱۱۵ میلیارد تومان دارد که شامل احداث ۳۰۰ دستگاه پست برق فشار متوسط توزیع با صرف اعتباری بالغ بر۳۰۰ میلیارد ریال در نقاط مختلف شهر تهران، احداث ۶۰۰ کیلومتر خطوط توزیع برق برای تامین برق ۸۰ هزار مشترک جدید و پایداری و عبور از پیک مصرف برق، احداث ۱۵۰ ایستگاه پست برق، افتتاح مانیتورینگ هوشمند شبکه برق و در نهایت، رونمایی از اپلیکیشن همراه برق است.

وی افزود: ۴۰ درصد برق تولیدی در کشور را مشترکین پرمصرف استفاده می کنند که برای کنترل مصرف برق ۶۰ درصد از این مشترکین مجهز به کنتور هوشمند شده ا ند و ۳۰ هزار مشترک باقی مانده طی یک تا دو سال آینده به این کنتورها مجهز خواهند شد.

صبوری با اشاره به اینکه در طول روز ۶۵۰ هزار تردد به مناطق ۲۲ گانه برق برای درخواست خدمات این حوزه و انشعاب ها وجود دارد، اظهار داشت: سال قبل سامانه خدمات غیر حضوری در شرق و غرب تهران احداث شد که به این ترتیب ۹۰ درصد متقاضیان خدمات برق به صورت غیرحضوری تقاضای خود را ثبت کرده و از خدمات بهره مند شدند و استفاده از اپلیکیشن همراه برق می تواند به توسعه این حوزه کمک بیشتری کند.

به گفته صبوری، در نتیجه توسعه اتوماسیون و هوشمندسازی شبکه برق ۳ هزار نقطه در تهران برای هوشمند سازی برق در نظر گرفته شده و بخش عمده ای از خاموش و روشن شدن های شبکه توسط این سیستم هوشمند انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ مشارکت بخش خصوصی برای توسعه انرژی خورشیدی را ۲ هزار کیلوبایت اعلام کرد و ادامه داد: برای تولید حدود همین مقدار برق در حال عقد قرارداد هستیم. این در حالی است که میزان تلفات برق تهران از ۱۲.۱ درصد به ۶.۴ درصد رسیده است.

وی وظیفه اصلی این شرکت را مدیریت مصرف برق عنوان کرد و افزود: سال گذشته شاهد ۵ درصد رشد مصرف بودیم که به دلیل کاهش نزولات آسمانی در پیک مصرف سال گذشته، با کمبود ۵ هزار مگاوات روبرو بودیم. این در حالی است که ۱۲ درصد مشترکین کل کشور که ۱۰ درصد برق را مصرف می کنند در تهران هستند.

صبوری تصریح کرد: میزان رشد مصرف برق در تهران بزرگ ۵ درصد، رشد انرژی ۳ درصد و رشد مشترکین نیز ۳ درصد است که با توجه به این شرایط می توان گفت که شرایط روبه رشد نیازهای برق در تهران معادل یک شهر بزرگ است.

طبق گفته های این مقام مسئول، متوسط قبض خانگی برق در شهر تهران ۴۵ هزار تومان است و بر این اساس می توان گفت تهرانی ها ماهانه کمتر از ۲۵ هزار تومان بابت هزینه خدمات برق پرداخت می‌کنند که نشان از ارزان بودن این انرژی دارد.