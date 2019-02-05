جاری بودن آب زاینده رود تداوم می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رضایی اظهار داشت: افزایش خروجی آب از دریچه‌های سد زاینده‌رود به دنبال مباحثی کارشناسی انجام شده و البته لطف و رحمت الهی نیز شامل حال مردم استان بوده است و بارشهای خوبی در ماه های گذشته در نقاط شاخص اصفهان و استان مجاور داشتیم.

وی ادامه داد: امسال به فضل الهی، در بالادست بیش از یک هزار و ۵۰ میلیمتر بارندگی داشتیم در حالی که سال قبل فقط ۱۲۵ میلیمتر بارندگی به ثبت رسیده است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه مدت جاری بودن آب محدود است، گفت: روزی که آب زاینده رود جاری شد حجم آب ذخیره شده در پشت سد زاینده رود ۱۹۸ میلیون متر مکعب بوده است، ما ناگزیر هستیم حداقل ۱۱۰ میلیون متر مکعب را برای آب شرب و نیاز فصل تابستان حفظ کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر تفضل الهی شامل حال ما شود و شاهد رحمت الهی و نزولات جوی باشیم، جاری بودن آب تداوم پیدا می‌کند.

رضایی با درخواست از مردم برای صرفه جویی در مصرف آب گفت: از مردم استان اصفهان استدعا داریم که در مصرف آب صرفه جویی لازم را داشته باشند چراکه این امر از وظایف شرعی، اخلاقی و مدنی همه مردم است.