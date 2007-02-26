خطبه های نماز جمعه از تلویزیون ZDF پخش می شود/ نادیده گرفتن حساسیتهای مسلمانان در مدارس بریتانیا / انتقاد از توزیع مطالب درسی ضد اسلام در آمریکا ؛اقلیت مسلمان جهان و انعکاس اخبار مرتبط با آنها در خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که به رأی مسلمانان برای انتخابات ماه آوریل چشم دوخته اند، با وجود سابقه برافروختن خشم مسلمانان به علت نسبت اسلام و تروریسم و حمایت از کاریکاتورهای موهن دانمارک، در ضیافت سالانه اتحادیه انجمنهای اسلامی مدعی حمایت از حقوق مسلمانان و مبارزه با اسلام هراسی شدند.

نامزدهای ریاست جمهوری فرانسه به دنبال رأی مسلمانان

حسن فرسادو رئیس اتحادیه انجمنهای اسلامی فرانسه در منطقه سنت دنیس روز گذشته در مصاحبه ای گفت: ما می خواهیم رئیس جمهور فرانسه برای مبارزه با اسلام هراسی و نژادپرستی پیش قدم باشد و از حق مسلمانان این کشور دفاع کرده و به دین و توانایی آنها برای ادغام در جامعه احترام بگذارد.

اتحادیه انجمنهای اسلامی فرانسه ضیافت سالانه خود را جمعه شب ( 29 بهمن ماه) برگزار کردند.

نیکلاس سارکوزی وزیر کشور و کاندید ریاست جمهوری فرانسه در پیامی که در این مراسم قرائت شد، گفت: نژادپرستی و تبعیض شغلی که در فرانسه وجود دارد نشانه ای از اسلام هراسی در حال افزایش در فرانسه است.

تلاشهای جمعه شب سارکوزی در ضیافت مسلمانان فرانسه تنها به منظور بهبود چهره خود در میان مسلمانان صورت گرفت چرا که وی به رأی اقلیت 6 میلیونی مسلمان فرانسه چشم دوخته است، در حالی که به دنبال حمایتهای وی از انتشار کاریکاتورهای موهن درباره پیامبر اعظم(ص) خشم مسلمانان را برانگیخت.

کلود بارتولوندتولد از نمایندگان پارلمانی از طرف سگولن رویال، نامزد سوسیالیست ریاست جمهوری گفت: حزب سوسیالیست خواستار آزادی مسلمانان در عمل به آداب دینی خود است.

ماری جورج بافت از حزب کمونیست فرانسه نیز پیامی برای مسلمانان فرانسه ارسال طی پیام خود از حق ساخت مسجد برای مسلمانان حمایت کرده است. در شرایطی که پنجشنبه گذشته وی اسلام را به تروریسم نسبت داده بود و گفته بود: اسلام همواره با تروریسم ارتباط داشته در حالی که تروریستها در تمام ادیان مشاهده می شوند.

سالها است که مسلمانان فرانسه نادیده گرفته شده و به حاشیه رانده شده و موج تبعیض و اسلام هراسی علیه آنها بیداد می کند، به طوری که منطقه سنت دنیس با جمعیت نیم میلیون مسلمان به سرچشمه بیکاری تبدیل شده است و مقامات و مسئولان فرانسه تنها در زمان بحران و یا نزدیک شدن انتخابات به خاطر می آورند که بزرگترین جمعیت مسلمانان فرانسه در این کشور زندگی می کنند.

حمایت دادگاه فرانسه از فعالیت مدرسه اسلامی لیون

دادگاه اجرایی شهر لیون، فرانسه با تصمیم مقامات ارشد آموزشی این شهر مبنی بر تعطیل کردن یک مدرسه اسلامی مقطع متوسطه مخالفت و به ادامه فعالیت آن رأی داد.

ناظر حکیم مدیر این مدرسه حکم دادگاه را اجرای عدالت توصیف کرد و گفت: ما اطمینان داشتیم که قوه قضائیه فرانسه نیز حق فعالیت این مدرسه را با ما باز می گردد چرا که قوانین دولتی فرانسه حق تأسیس مدرسه اسلامی را به ما داده است.

آکادمی لیون با این ادعا که مدرسه اسلامی این شهر دارای استانداردهای بهداشتی و ایمنی نیست خواستار تعطیلی آن شده بود که این تصمیم از سوی دادگاه اجرایی شهر مورد مخالفت قرار گرفت. آکادمی لیون ترم گذشته مدرسه اسلامی شهر را از فعالیت منع کرده بود، در حالی که دادگاه علاوه بر رد ادعای آکادمی آن را ثابت نشده دانست و اعلام کرد: دلایل متقاعد کننده ای برای تعطیلی مدرسه الکیندی وجود ندارد.

مقامات این مدرسه تصمیم آکادمی برای تعطیلی مدرسه را به افزایش اسلام هراسی در فرانسه نسبت داده اند. ساختمان این مدرسه که طی این مدت تعمیر شده از سال آینده به فعالیت خود ادامه می دهد و علاوه بر قرآن، فقه، تمدن و تاریخ اسلامی نیز تدریس می کند.

تعداد مسلمانان فرانسه را بین 5 تا 6 میلیون نفر تخمین زده اند که بیشترین تعداد مسلمانان، در شهرهاى پاریس، مارسى و لیون اقامت دارند. 35 در صد مسلمانان الجزایری تبار بوده ،25 درصد مراکشی و 10 درصد نیز تونسی تبارهستند. تعداد افرادی که به اسلام روی آورده اند نیز 30 هزار نفر برآورد شده است.

ساخت بزرگترین مسجد بریتانیا با موانع دولتی مواجه است

ساخت بزرگترین مسجد در بریتانیا از سوی دولت با موانعی مواجه است و در همین راستا ادعا شده ساخت این مسجد می تواند به روابط جوامع منطقه لطمه زده یا مانع تدارکات و آمادگی برای المپیک شود.

یک منبع ارشد دولتی در گفتگو با ساندی تلگراف گفت: دولت بریتانیا از این واهمه دارد که این مسجد بزرگ به در روابط جوامع منطقه مورد نظر خللی وارد کند و ما قصد داریم ساخت آن را متوقف کنیم. ساخت این مسجد در نزدیکی محل برگزاری المپیک یکی از دلایل محکم برای مخالفت با آن است چرا که ممکن است در تدارکات بازیهای المیک ایجاد مانع کند.

قرار است این مسجد در زمینی به مساحت 18 هکتار در منطقه نیوهام، شرق لندن ساخته شود که تنها 500 متر با محل برگزاری بازی های المپیک 2012 فاصله دارد. طرحهای اولیه این مسجد نشان می دهند بزرگترین مسجد بریتانیا می تواند بیش از 70 هزار نفر را در خود جای دهد. مسلمانان امیدوارند که این مسجد و ساختمانهای اطراف آن بتواند به ورزشکاران مسلمان و طرفداران وزرشکاران از کشورهای اسلامی کمک کند و همچنین اطلاعات صحیح درباره اسلام را گسترش دهد.

طرح رسمی ساخت مسجد در فصل پاییز به وزارت جوامع و دولت محلی ارائه شده است. یک منبع ارشد امنیتی نیز در گفتگو با ساندی تلگراف نسبت به ساخت این مسجد ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت که انتظار دارد وزرا از قدرت خود برای مخالفت با این طرح استفاده کنند.

دولت در سال 2001 با طرح ساخت این مسجد براساس توافق شورای نیوهام و جماعت التبلیغ با بودجه 300 میلیون پوندی موافقت کرد.

نادیده گرفتن حساسیتهای مسلمانان در مدارس بریتانیا

بر اساس گزارشهای شورای مسلمانان بریتانیا مدارس بریتانیایی در توجه به حساسیتهای دانش آموزان مسلمانان ناکام مانده اند.

شورای مسلمانان بریتانیا در جدید ترین گزارش که درباره وضعیت مسلمانان در مدارس دولتی بریتانیا منتشر کرده اظهار داشته است: متأسفانه دانش آموزان مسلمانان گاهی در وضعیتهایی قرار گرفته اند که احساس می کنند تحت فشار بوده و این وضعیت آنها را از عمل به اعتقادات خود باز می دارد.

این گزارش همچنین به تجربه های اظهارات و احساسات اسلام هراسانه در مدارس اشاره کرده است.

گزارش بزرگترین گروه پوششی مسلمانان بریتانیا که با عنوان " به سوی درک بیشتر – برآوردن نیازهای دانش آموزان مسلمان در مدارس دولتی" منتشر شده تأکید می کند که در بسیاری از مدارس ابتدائی دانش آموزان دختر از اتاق مجزا برای تعویض لباسهای ورزشی خود برخوردار نیستند و نمی توان از دانش آموزان مسلمان انتظار داشت در اتاق جمعی به تعویض لباسهای خود بپردازند.

این گزارش 72 صفحه ای اظهار داشته است که کودکان مسلمان همواره تلاش می کنند از شرکت در حضور در چنین شرایطی امتناع کنند.

400 هزار دانش آموز مسلمان در مدارس بریتانیا تحصیل می کنند. تعداد مسلمانان بریتانیا 8/1 میلیون تفر تخمین زده شده است که پس از حملات هفتم ژوئیه لندن بشدت زیر نظر گرفته شده و شرایط دشواری را تجربه می کنند.

گزارش شورای مسلمانان بریتانیا می افزاید: مدارس این کشور حساسیتهای مسلمانان را هنگام گفتگو با مسلمانان نیز نادیده می گیرند. این در حالی است که چشم انداز اخلاق اسلامی هنگام برخورد با موضوعاتی که در اسلام نهی شده است باید رعایت شود.

طاهر عالم رئیس کمیته آموزشی شورای مسلمانان بریتانیا گفت: وضعیت کنونی که باورهای نادرست درباره اسلام در آن موج می زند نیازمند اولویت دادن به دانش آموزان مسلمان است که با باورهای درست اسلامی تربیت شوند.

این گزارش همچنین از مدارس بریتانیا خواسته است اتاقی را به اقامه نماز دانش آموزان مسلمان اختصاص دهد و برای آنها غذای حلال فراهم کند.

مسلمانان بریتانیا از خدمات حج این کشور ابراز نارضایتی کردند

جامعه مسلمانان بریتانیا نارضایتی خود را نسبت به سوء رفتار با بیش از 50 هزار شهروند بریتانیایی که هر ساله برای انجام فریضه حج و عمره به عربستان سفر می کنند ابراز کرده و اظهار داشتند: بسیاری از مسافران عربستان برای انجام این سفر و فریضه حج با مشکلات بسیاری رو به رو هستند.

این انجمن طی بیانیه ای اعلام کرد: این امر بسیارشرم آور است که بسیاری از متصدیان تورهای مسافرتی پس از فروش مجموعه خدمات به زائران آنها را به حال خود رها کرده و مدارک آنها را به موقع برای انجام سفر حج حاضر نمی کنند.

خالد پرویز دبیر کل انجمن حجاج بریتانیایی گفت: برخی از متصدیان تور به نوعی زائران خانه خدا را استثمار کرده و مبالغ سرسام آوری برای گرفتن ویزای حج که باید بدون هزینه صورت گیرد، از آنها دریافت می کنند. حتی بلیطها نیز گاهی دو برابر قیمت اصلی به فروش می رسند.

انجمن بریتانیایی حجاج تنها سازمان ملی ویژه حج و عمره در بریتانیا محسوب می شود و در جلسه هفته گذشته خود از برخی وزرا و اشخاص و مقامات عالی رتبه دولتی درخواست کرده است این وضعیت را اصلاح کرده و برای ریشه کن شدن سوء رفتار و ظلم علیه شهروندان بریتانیایی که خواستار سفر به خانه خدا هستند اقدام مقتضی صورت دهند.

نظیر احمد از نمایندگان مسلمان پارلمان بریتانیا در این جلسه اظهار داشت: زمانی که بهترین هزینه را پرداخت می کنید علتی ندارد که بهترین خدمات را دریافت نکنید و افرادی که این خدمات را برای شما فراهم نمی کنند مجرم بوده و باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

وی همچنین به مسلمانان وعده داد که در این رابطه اقدامی صورت داده و با سایر مقامات برای حل این معضل گفتگو و مذاکره کند.



حمایت نخست وزیر هلند از انتخاب وزیران مسلمان

در پی انتخاب نخستین وزیران مسلمان در هلند، احزاب جناح راست این کشور خواستار ممانعت از فعالیت آنها در کابینه جدید دولت ائتلافی شدند اما نخست وزیر هلند از انتخاب آنها حمایت کرد.

احمد ابوطالب و نباهت البایراک به عنوان وزرای امور اجتماعی و ادغام در کابینه جدید ژان پیتر بالکنده انتخاب شدند.

این در شرایطی است که احزاب ضد مهاجرات هلندی اظهار داشتند انتخاب وزرای مسلمان باید ممنوع شود چرا که آنها از ملیت درجه دوم برخوردار هستند. انتخاب ابوطالب و البایراک مسلمانان ترک تبار حتی از سوی وزیر سابق ادغام هلند نیز مورد مخالفت قرار گرفت . درحالیکه که نخست وزیر هلند این ادعا را نفی کرده و اظهار داشته که وزرای مسلمان وفاداری خود را به کشور ثابت کرده اند.

دولت ائتلافی تازه هلند پس از 10 هفته مذاکره میان دموکرات مسیحیها، کار و اتحادیه مسیحی به دنبال انتخابات ماه نوامبر تشکیل شد. فرآیند گردهم جمع کردن احزاب ائتلافی دولت و مراسم تشریفاتی سوگند یاد کردن آنها یک هفته دیگر به طول می انجامد.

اظهارت احزاب راستی هلند با واکنش نمایندگان پارلمانی این کشور رو به رو شد. یورگن دیسلبولم نماینده حزب کار در پارلمان اظهار داشت بیش از یک میلیون نفر در این کشور از دو تبعیت مختلف برخوردار هستند.

یک میلیون نفر از جمعیت 16 میلیونی هلند را مسلمانان تشکیل داده اند که این تعداد در پارلمان این کشور اروپایی هفت نماینده دارند.

مسلمانان هلند پس از قتل کارگردان هلندی به علت ساخت فیلمی موهن درباره اسلام به از جهات مختلف زیر نظر گرفته شده اند، اما به رغم آنکه این قتل از سوی رهبران مسلمان محکوم شد، ستادهای ضد اسلام پس از آن قوت بیشتری به خود گرفت.



ماکت کعبه مقابل موزه هنرهای هامبورگ قرار می گیرد

در پی استقبال اقلیت مسلمان آلمان و موافقت مقامات این کشور یک مجسمه ساز آلمانی که معکبی را به شکل کعبه ساخته، قرار است و طی سه ماه آن را مقابل موزه هنرهای هامبورگ، آلمان به نمایش بگذارد.

گریگور شنید هدف خود از ساخت نمونه کوچک کعبه به عنوان مقدس ترین مکان برای مسلمانان جهان گفت: می خواستم مردم را با کهن ترین اماکن نیایشی آشنا کنم. آنچه درباره کعبه منحصر به فرد است هاله ای از رمز و راز اطراف آن است که آن را یکی از باشکوه تری عمارتهای جهانی جلوه می دهد.

کعبه ای که مقابل موزه هنرهای هامبورگ به نمایش گذاشته می شود دارای 13 متر طول و عرض است و از 23 مارس (3 فروردین) تا 10 ژوئیه (18 تیر) آن را به نمایش می گذارد.

این مجسه ساز و تندیس گر سرشناس تصریح کرد: بارها تلاش کرده است که این اثر خود را به ونیس و میدان سنت مارک ایتالیا ببرد اما مقامات به دلایل سیاسی و امنیتی با وی مخالفت کرده اند. بی تردید هامبورگ با توجه به جمعیت کثیر مسلمانان و وجود مساجد متعدد، مکان مناسبی برای نمایش این اثر هنری است.

بزرگترین جمعیت مسلمانان آلمان در هامبورگ زندگی می کنند؛ اما به طورکلی 2/3 میلیون نفر از جمعیت آلمان را مسلمانان تشکیل داده که پس از مسیحت پروتستان و کاتولیک دومین دین بزرگ این کشور محسوب می شود. مسلمانان آلمان از این اقدام استقبال کرده و اظهار داشتند که اسلام با آثار هنری مخالف نیست و مسلمانان این اثر را اهانت آمیز در نظر نمی گیرند.

احمد یازگی عضو فدراسیون جوامع مسلمان شمال آلمان گفت: مسلمانان معمولا خانه های خود را با شمایل تزئین می کنند که نقش کعبه روی آن وجود دارد و حتی پیش از سفر حج از مکعب کعبه مانندی به منظور تمرین فرایض حج استفاده می کنند.

کعبه نخستین و کهنترین نیایشگاهی است که روز زمین ساخته شده است، زمانی که حضرت ابراهیم (ع) به مکان کنونی کعبه رسید کعبه وجود نداشت و حتی هیچ کس در شهر مکه زندگی نمی کرد. خداوند محل کعبه را به حضرت ابراهیم نشان داد و حضرت همراه اسماعیل (ع) پسر خود به ساخت پایه های کعبه مشغول شدند. کعبه نشانه پرستش خداوند یکتا است و مسلمانان هنگام نماز رو به سمت کعبه ایستاده و بر وحدت بشر تحت پرچم یک خدا تأکید می کنند.

خطبه های نماز جمعه آلمان از شبکه ZDF پخش می شود

شبکه تلویزیونی ZDF به عنوان یکی از چهار شبکه بزرگ تلویزیونی آلمان اعلام کرد در نظر دارد از تابستان 86 برنامه ای را به پخش خطبه های نماز جمعه مسلمانان آلمان اختصاص دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، شبکه تلویزیونی ZDF خبطه ها ائمه جمعه وابسته به سازمانهای مسلمانان آلمان را انتخاب خواهد کرد.

این پروژه تحت عنوان " محفل جمعه" بر اساس الگوی سخنرانی مسیحیان که هر یکشنبه توسط شبکه تلویزیونی ARD پخش می شود ارائه خواهد شد، اما ZDF تأکید کرد که ابتدا در نظر دارد خبطه های نماز جمعه را به صورت آنلاین روی اینترنت قرار دهد تا میزان مطالعه آن از سوی مخاطبان را بررسی کند.

مارکوس ششتر مدیرعامل شبکه ZDF اظهار داشت: هدف از پخش این سخنرانیهای اسلامی ارائه موضوعات از دیدگاه مسلمانان درباره موضوعات اخلاقی، معنویت و حوادث روز است.

متن سخنرانی ها به زبان آلمانی در پایگاه اینترنتی شبکه ZDF قرار می گیرد.

ششتر گفت: به دنبال گفتگو با شورای یهودیان آلمان قرار است فضای آنلاین مشابهی نیز به دین یهودیت اختصاص یابد.

روپرشت پولنتس رئیس شورای ZDF گفت: این شبکه نیز برای کمک به فرآیند ادغام 5/3 میلیون مسلمان در جامعه آلمان باید سهمی برعهده گیرد.



انتقاد از توزیع مطالب درسی ضد اسلام در آمریکا

شورای روابط اسلامی آمریکایی خواستار اقدام تأدیبی علیه آموزگار دبیرستانی در کارولینای شمالی شد که اقدام به توزیع مطالب درسی ضد اسلام در کلاس خود کرده بود.

شورای روابط اسلامی آمریکایی به عنوان بزرگترین گروه حقوق مدنی مسلمانان آمریکا اظهار داشت که بر اساس گزارش پدر یکی از دانش آموزان دبیرستان کارولینای شمالی این آموزگار جزواتی در کلاس درس توزیع کرده که ادبیات آن ضد اسلام بوده است.

پدر این دانش آموز اظهار داشت: این جزوات از سوی یک گروه تبشیری مستقر در شمال کارولینا تحت عنوان " با مرد مسلمان ازدواج نکنید" منتشر شد و نه تنها به عنوان آزادی بیان در نظر گرفته نمی شود بلکه هدف آن تنها افترا و توهین به نظر می رسد، این جزوات به همراه جزوه دیگری به نام " مسیح، نه محمد" در میان دانش آموزان توزیع شد.

بر اساس گزارش شورای روابط اسلامی آمریکایی یکی از آموزگاران این دبیرستان از سازمان بین المللی مسیحیان کامیل در کارولینا برای سخنرانی دعوت کرده بود تا در کلاس علوم اجتماعی سخنرانی کند.

شورای روابط اسلامی آمریکایی اعلام کرد: این امر کاملا غیر معقول است که یک آموزگار در مدرسه دولتی از جایگاه خود به منظور ارائه مطائب نادرست، آمیخته با انزجار و عدم تساهل سود جویی کند. می توان تصور کرد که دانش آموزان مسلمان در آن کلاس با چه تجربه ای رو به رو شده اند و پس از آن سایر دانش آموزان چه رفتاری با همکلاسی های مسلمان خواهند داشت.

این سازمان حامی حقوق مدنی مسلمانان ایالات متحده طی نامه ای به اداره نظارت بر نهادهای آموزش عمومی ایالت کارولینای شمالی خواستار عذرخواهی این دبیرستان از دانش آموزان مسلمان و اقدام تأدیبی علیه این آموزگار شده است.

جشن سالگرد تأسیس موزه اسلام در روسیه

پس از گذشت یکسال از افتتاح نخستین و تنها موزه اسلامی در روسیه اقلیت مسلمان تاتارستان نخستین سالگرد تأسیس موزه اسلام در بزرگترین مسجد اروپا را جشن گرفتند

سال گذشته روز 21 فوریه 2006 نخستین موزه اسلام در روسیه و در مسجد قل شریف، مسجد اصلی جمهوری تاتارستان و بزرگترین مسجد اروپا افتتاح شد، از این رو مسلمانان فدراسیون روسیه و مسلمانان تاتارستان روز چهارشنبه 2 اسفند ( 21 فوریه) سالگرد تأسیس این موزه را برگزار کردند.

در دو سالن گسترده موزه اسلامی قطعاتی به نمایش گذاشته شده اند که معرف اسلام و تاریخ هزار ساله اسلامی محسوب می شوند. نیاکان تاتارهای کنونی اسلام را در سال 922 میلادی پذیرفتند.

"آلسو محمدشینا" گردآورنده قطعات موزه در این رابطه اظهار داشت: افراد مختلفی از موزه دیدن می کنند، بیشتر آنان با آداب اسلامی آشنایی دارند، اما درباره اساس و فلسفه آن نمی دانند. این موزه چیستی قرآن، تاریخ زندگی پیامبر و اساس اسلام را برای بازدید کنندگان تبیین می کند.

در میان قطعات نمایشی، قطعاتی منحصر به فرد نیز وجود دارند که در آن میان می توان به نخستین قرآن چاپی در قازان که متعلق به 1816 میلادی است و و دست نوشته های قرن هجدهم و سجاده های قرون 17 و 18 میلادی اشاره کرد.

گردآورنده قطعات موزه اسلام در تاتارستان اظهار داشت: قطعات نمایشی این موزه زیاد نیستند، اما مردم همه روزه حداقل یک قطعه به موزه هدیه می کنند.

مسجد قل شریف، یکی از بزرگترین مساجد اروپا است که می تواند تا 5 هزار نفر را در خود جای دهد. از این رو همه روزه افراد بسیاری از این موزه دیدن می کنند.

مسلمانان روسیه میلاد پیامبر(ص) را با سرودن شعر جشن می گیرند

شورای مفتیان روسیه با همکاری بنیاد فرهنگی- آموزشی "نادیژدا" در نظر دارد به مناسبت میلاد رسول اعظم(ص) برای نخستین بار مسابقه شعر سرایی با شعار "حضرت محمد (ص) رحمت جهانیان" را برگزار کند.

مرات ارسلانوف" نماینده بنیاد فرهنگی – آموزشی نادیژاد اعلام کرد که این مسابقه به مناسبت عید میلاد پیامبر اعظم، حضرت محمد(ص) برگزار می شود.

طبق شرایط این مسابقه، اشعار باید به زبان روسی و یا تاتاری سروده شده و درباره پیامبر نور و رحمت اسلام(ص) باشند .این مسابقه برای دو گروه سنی زیر 17 سال و گروه دوم، از 17 سال به بالا برگزار می شود.

اسلام پس از مسیحیت ارتدکس روسیه دومین دین بزرگ این کشور محسوب می شود که دارای 20 میلیون جمعیت در فدراسیون روسیه است.

روسیه پیوستن به آیسیسکو را گسترش همکاری با جهان اسلام دانست

وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه طی بیانیه ای ملحق شدن این کشور به فعالیتهای سازمان تربیت و علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) را زمینه ای برای گسترش همکاری با کشورهای اسلامی در زمینه انسانی و فرهنگی دانست.

در اطلاعیه ای که روز گذشته اول اسفند ماه از سوی وزارت امور خارجه روسیه منتشر شد، آمده است: در تاریخ 26 بهمن ماه به روسیه جایگاه ناظر در سازمان اسلامی آموزش، علوم و فرهنگ اعطا شد. این رویداد، گامی مهم در راه تحکیم روابط روسیه با جهان اسلام تلقی می شود.

در این سند تأکید شده است: اهمیت این رویداد از این رو پر رنگ می شود که بلافاصله پس از پایان دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه به عربستان سعودی، قطر و اردن رخ داد که طی این دیدارها بار دیگر تغییر ناپذیری خط مشی استراتژیک ما برای تحکیم همکاری ها با جهان اسلام مورد تأکید قرار گرفت.

روسیه ماه ژوئن سال 2005 میلادی، به عنوان ناظر در سازمان کنفرانس اسلامی پذیرفته شد.

هندسه هنر اسلامی جلوتر از زمان است

تحقیقات اخیری محققان دانشگاههای ایالات متحده درباره هنر اسلامی، نشان می دهند برخی از الگوهای هندسی این هنر اسلامی از اصولی استفاده کرده اند که قرنها پس از آن توسط ریاضیدانهای مدرن پایه گذاری شدند.

محققان ایالات متحده با نمونه های هنراسلامی قرن پانزدهم رو به رو شده اند که از مفهوم نیمه کریستال هندسی استفاده کرده است.

نتایج این تحقیق که در مجله "علم" منتشر شده اظهار می دارد: استفاده از این مفاهیم نشان دهنده درک مستقیم از فرمولهای ریاضی پیچیده و پیشرفت مهمی است که در ریاضیات و طراحی اسلامی تا سال 1200 صورت گرفته بود.

پیتر لو استاد محقق این پروژه از دانشگاه هاروارد این امر را کاملا شگفت انگیز توصیف کرد و گفت: مسلمانان قرن پانزدهم از کاشیهایی استفاده می کردند که منعکس کننده ریاضیات و بسیار پیچیده بودند؛ به طوری که محققان غربی طی 20 یا 30 سال اخیر از آن مطلع شده اند.