معاون اول رئیس جمهور به شیراز سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام محمد رضایی ظهر سه شنبه در نشست خبری اعلام مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن در شیراز افزود: ۴۰ ساله شدن انقلاب اسلامی ویژه دهه فجر امسال است که تمامی برنامه ها متناسب با آن انجام می شود.

وی ادامه داد: ۲۲ بهمن برای افرادی خاص نیست بلکه این انقلاب برای همه مردم ایران بوده و همه شرکت کنند در این راهپیمایی بزرگ هستند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به مسیر های راهپیمایی امسال گفت : امسال برای راهپیمایی ۲۲ بهمن در سه مسیر فرعی و یک مسیر اصلی اختصاص برنامه ریزی شده است.

حجت الاسلام رضایی ادامه داد: مسیر اول : میدان شهدا، میدان امام حسین، بلوار کریم خان زند و چهار راه ۱۵ خرداد ( پارامونت)، مسیر دوم : میدان نمازی، خیابان زند، میدان امام حسین، چهار راه ۱۵ خرداد و مسیر سوم : چهار راه پیروزی، خیابان لطفعلی خان زند، چهار راه ۱۵ خرداد است.

وی تاکید کرد: شروع راهپیمایی ۹ و ۳۰ دقیقه صبح و محل تجمع برای راهپیمایی اصلی چهار راه ۱۵ خرداد به سمت میدان آزادی است.

حجت الاسلام رضایی با اشاره به سخنران راهپایی ۲۲ بهمن افزود : قرار است در ۲۲ بهمن معاون اول رئیس جمهور در شیراز حضور داشته باشد و در میدان آزادی برای مردم سخنرانی انجام دهند.