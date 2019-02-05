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۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۵۶

معاون اول رئیس جمهور به شیراز سفر می کند

معاون اول رئیس جمهور به شیراز سفر می کند

شیراز _ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: اسحاق جهانگیری سخنران راهپیمایی روز ۲۲ بهمن در شیراز خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضایی ظهر سه شنبه در نشست خبری اعلام مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن در شیراز افزود: ۴۰ ساله شدن انقلاب اسلامی ویژه دهه فجر امسال است که تمامی برنامه ها متناسب با آن انجام می شود.

وی ادامه داد: ۲۲ بهمن برای افرادی خاص نیست بلکه این انقلاب برای همه مردم ایران بوده و همه شرکت کنند در این راهپیمایی بزرگ هستند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به مسیر های راهپیمایی امسال گفت : امسال برای راهپیمایی ۲۲ بهمن در سه مسیر فرعی و یک مسیر اصلی اختصاص برنامه ریزی شده است.

حجت الاسلام رضایی ادامه داد: مسیر اول : میدان شهدا، میدان امام حسین، بلوار کریم خان زند و چهار راه ۱۵ خرداد ( پارامونت)، مسیر دوم : میدان نمازی، خیابان زند، میدان امام حسین، چهار راه ۱۵ خرداد و مسیر سوم : چهار راه پیروزی، خیابان لطفعلی خان زند، چهار راه ۱۵ خرداد است.

وی تاکید کرد: شروع راهپیمایی ۹ و ۳۰ دقیقه صبح  و محل تجمع برای راهپیمایی اصلی چهار راه ۱۵ خرداد به سمت میدان آزادی است.

حجت الاسلام رضایی با اشاره به سخنران راهپایی ۲۲ بهمن افزود : قرار است در ۲۲ بهمن معاون اول رئیس جمهور در شیراز حضور داشته باشد و در میدان آزادی برای مردم سخنرانی انجام دهند.

کد مطلب 4534463

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