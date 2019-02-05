توضیح رئیس فدراسیون تیراندازی در مورد حضور پسرش در تیم ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دادگر رئیس فدراسیون تیراندازی در نشست خبری این رشته که امروز سه شنبه برگزار شد، گفت: روزهای سختی را در پیش داریم و کماکان با مشکلات مالی و کمبود تجهیزات دست و پنجه نرم می‌کنیم. با این شرایط امیدواریم بتوانیم ضمن افزایش سهمیه المپیک، به نخستین مدال خود در این دوره از بازی‌ها دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته تیم ملی تیراندازی برای تمرینات به هانوفر می‌رفت، خاطرنشان کرد: امسال به دلیل مشکل دعوتنامه که در زمان تعطیلات ژانویه با آن مواجه شدیم، موفق نشدیم این سفر را انجام دهیم. البته یک اردو در دورتموند آلمان تدارک دیده ایم که به صورت جایگزین ملی پوشانمان در آن شرکت کنند. همین رقابتهای هند نیز در دستور کار است تا ملی پوشانمان با حضور در آن به آمادگی بیشتری برسند.

رئیس فدراسیون تیراندازی با بیان اینکه این فدراسیون در واردات تجهیزات مشکلات دارد، ادامه داد: تولید کنندگان داخلی هم جوابگوی نیاز ما نیستند. جنس ساچمه و فشنگ ملی پوشان در هر کارخانه با دیگری متفاوت است و می‌بایست تست‌های لازم انجام شود که کاری پیچیده و فنی است. ما بخاطر جبران این موضوع با هزینه‌های گزاف تیم‌ها را به اردو می‌فرستیم تا هم تمرین کنیم و هم به تجهیزات دسترسی پیدا کنیم.

دادگر تصریح کرد: در سال گذشته با برآوردی که انجام دادیم روزانه هر ملی پوش بیش از ۵۰۰ هزار تومان هزینه داشت که این هزینه امروز به یک میلیون تومان رسیده است. ما با همه این مشکلات در تلاشیم بهترین شرایط را فراهم کنیم.

رئیس فدراسیون تیراندازی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که در رابطه با وضعیت بدهی‌های این فدراسیون مطرح شد، گفت: زمانی که فدراسیون را تحویل گرفتم بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان بدهی وجود داشت که در یکسال گذشته ۴ میلیارد آن تسویه شده است. سعی کردیم در دوره خودمان نه تنها بدهی ایجاد نکنیم بلکه بدهی‌های قبلی را هم پرداخت کنیم. دو مربی خارجی ما مجموعاً یک میلیارد از فدراسیون طلب داشتند که پرداخت شد. در تلاشیم با توافق با وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و کمک منابع دیگر بخشی دیگری از بدهی مان را پرداخت کنیم.

دادگر با اشاره به برگزاری مجمع سالیانه فدراسیون تیراندازی در جزیره کیش گفت: با پیشنهاد و درخواست کیش در فدراسیون به این جمع بندی رسیدیم که مجمع در این منطقه برگزار شود. همه هزینه‌های این مجمع به عهده اسپانسر است و منطقه آزاد کیش میزبان هیأت‌ها و خانواده‌های آنها نیز در صورت تمایل خودشان است.

وی در خصوص حضور پسر خود در تیم ملی اهداف پروازی گفت: پسر من در رشته اسکیت (یکی از بخش‌های اهداف پروازی) که رشته بسیار سختی است فعالیت می‌کند. در کشور ما تعداد ورزشکاران این رشته به ۱۰ نفر هم نمی رسند. در فدراسیون قبلی هم پسرم از ورزشکاران فعال بود و در این دوره پررنگ‌تر شد.

رئیس فدراسیون تیراندازی در این رابطه ادامه داد: ایشان با هزینه شخصی در تمرینات اسکیت حضور داشته و نهایتاً در رکوردگیری قابلیت‌های خود را به اثبات رساند و مربی تیم ملی نیز او را به اردو دعوت کرده است. در اعزام به قطر دو نفر نخست با هزینه فدراسیون و دو نفر دوم با نصف هزینه‌ها و دو نفر بعدی با تمام هزینه توسط خودشان حضور خواهند داشت.

دادگر در خصوص اینکه گفته شده «پسر وی ژن خوب است و احتمالاً به این دلیل توجه به رشته اهداف پروازی بیشتر از قبل شده است»، گفت: متأسفانه بعضی رسانه‌ها بر خلاف اخلاق عمل می‌کنند. گفتند اردوی خارجی و مربی خارجی بخاطر پسر آقای رئیس بوده است. نمی دانم روز قیامت چه پاسخی می‌خواهند بدهند. در این رشته ما مربی نداشتیم و یک مربی مسیحی به نام هنریک به تیم آوردیم. ایشان خارجی نیست و به رایگان هم به تیم تمرین می‌دهد. ما هیچ پول اضافی برای رشته‌ای که احتمال کسب سهمیه کمتر دارد، خرج نمی‌کنیم. این موضوع چه ربطی به فرزند من دارد.

رئیس فدراسیون تیراندازی در خصوص برنامه ریزی برای المپیک سال آینده میلادی و افزایش اعتبار فدراسیون و حقوق کم ملی پوشان عنوان کرد: سال ۲۰۱۹ سال کسب سهمیه المپیک برای اغلب فدراسیون هاست. کمیته ملی المپیک هم در این سال کمک می‌کند تا به بهترین نتیجه برسیم. در جلسه اخیر هیات رئیسه فدراسیون هم تصمیم گیری شد تا برای اردونشینان تغذیه، اسکان و تجهیزات رایگان در نظرگرفته شود و برای ملی پوشان ماهیانه مبلغ یک تا یک و نیم میلیون تومان حق الزحمه خواهیم داد. برای افرادی که سهمیه المپیک می‌گیرند هم مبلغی دیگر بر اساس چارچوب‌های موجود لحاظ می‌شود.

وی در خصوص لازلو عنوان کرد: حضور لازلو در تیم ملی تفنگ منشا خیر بسیاری بود. وی تکنیک‌های فنی زیادی در تفنگ به ما بخشید. مدیون او هستیم. این مربی با گلایه و ناراحتی از بدهی و بدقولی‌های گذشته کشور را ترک کرد و هیچ تمایلی برای حضور مجدد در ایران نداشت. اگرچه رضایت لازلو را جلب کردیم ولی به ایران بازنگشت. در مورد مربی دیگرمان سماکین هم باید بگویم مربی بسیار خوبی است و با کمک مربیان داخلی همپوشانی بسیار خوبی دارند و فدراسیون هم از عملکرد ایشان رضایت نسبی دارد.

دادگر در خصوص جنگ اخیر فوتبالی و غیر فوتبالی‌ها بر سر پاداش عنوان کرد: من موضع خاصی در این خصوص نمی‌گیرم. فقط این را می گویم که اغلب دوستان در هیات اجرایی کمیته ملی المپیک این انتظار را از کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش دارند تا توجه بیشتری به رشته‌های غیرفوتبالی شود.

* سمیه موسوی