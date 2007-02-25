چلسی قهرمان جام اتحادیه انگلستان شد / شکست سنگین بولتون در حضور 75 دقیقه تیموریان

به گزارش خبرنگارمهر، در این دیدار پر برخورد که 3 اخراجی و 7 بازیکن اخطاری داشت، تیم فوتبال چلسی موفق شد در استادیوم میلینیوم شهرکاردیف ولزبا نتیجه دو بریک تیم فوتبال آرسنال را شکست داده تا سومین قهرمانی خود در این رقابتها را چشن بگیرد.

"دروگبا" در دقایق 20 و 84 برای چلسی گلزنی کرد و "والکات" در دقیقه 12 تک گل آرسنال را به ثمر رساند. ضمن اینکه "میکل" ازچلسی و "آدبایور" و "توره" از آرسنال دردقیقه 90 و پس از درگیری با یکدیگر از زمین مسابقه اخراج شدند. همچنین اسن، کاروالهو، دیارا و لمپارت از چلسی و دنیلسون، ادوئه و فابرگاس از آرسنال در این دیدار با کارت زرد داور مسابقه مواجه شدند.



با این قهرمانی تیم فوتبال چلسی برای سومین بارفاتح جام اتحادیه شد، ضمن اینکه این تیم یکبارعنوان نایب قهرمانی این مسابقات را بدست آورده بود.

لیورپول با 7 قهرمانی و 3 عنوان نایب قهرمانی پرافتخارترین تیم درجام اتحادیه باشگاههای انگلیس است وپس از این تیم" آستون ویلا" با 5 قهرمانی و 2 نایب قهرمانی و "ناتینگهام فارست" با 4 قهرمانی و 2 عنوان نایب قهرمانی قرارگرفته است. ضمن اینکه تیم چلسی با این قهرمانی درجایگاه چهارم این رده بندی قراردارد.

همچنین در ادامه رقابتهای فوتبال هفته بیست وهشتم لیگ برترانگلستان امشب 3 مسابقه برگزارشد که دریکی ازمهمترین دیدارهای امروز تیم بولتون درحضور 75 دقیقه ای آندارنیک تیموریان در ورزشگاه خانگی تاتنهام با نتیجه 4 بریک مغلوب شد.



در این دیدارتیموریان دردقیقه 25 به جای فایه وارد زمین مسابقه شد. ضمن اینکه تاتنهام ازدقیقه 36 و به علت اخراج کاینه با 10 بازیکن به کارخود ادامه می داد.

در دو بازی دیگرهم نتایج زیر بدست آمد:

* بلکبرن 3 - پورتسموث صفر

* ویگان یک - نیوکاسل صفر