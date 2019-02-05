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۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۰۲

معاون وزیر صنعت خبر داد:

طرح نظارت وزارت صنعت بر بازار از اول اسفندماه آغاز می‌شود

طرح نظارت وزارت صنعت بر بازار از اول اسفندماه آغاز می‌شود

الشتر- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجرای طرح ویژه نظارت بر بازار از ابتدای اسفندماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس تابش ظهر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه از اول اسفندماه طرح ویژه نظارت بر بازار را خواهیم داشت، اظهار داشت: همزمانی ایام دهه فجر و تعطیلات ایام عید و به دنبال آن ماه مبارک رمضان را داریم، لذا می طلبد نظارت بر بازار تشدید شود.

وی با بیان اینکه طرح ویژه ای را از اول اسفندماه عملیاتی می کنیم و همکاران ما کمک می کنند تا حضور فعالی در بازار داشته باشیم، تصریح کرد: امسال همکاران ما در دادستانی کشور به مجموعه نظارتی اضافه شده اند تا حضور فعالی داشته باشیم و آرامش کامل را در بازار ایجاد کنیم.

کد مطلب 4534477

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