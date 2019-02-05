به گزارش خبرنگار مهر، عباس تابش ظهر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه از اول اسفندماه طرح ویژه نظارت بر بازار را خواهیم داشت، اظهار داشت: همزمانی ایام دهه فجر و تعطیلات ایام عید و به دنبال آن ماه مبارک رمضان را داریم، لذا می طلبد نظارت بر بازار تشدید شود.

وی با بیان اینکه طرح ویژه ای را از اول اسفندماه عملیاتی می کنیم و همکاران ما کمک می کنند تا حضور فعالی در بازار داشته باشیم، تصریح کرد: امسال همکاران ما در دادستانی کشور به مجموعه نظارتی اضافه شده اند تا حضور فعالی داشته باشیم و آرامش کامل را در بازار ایجاد کنیم.