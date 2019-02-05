به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه می‌گوید این کشور باید تا قبل از سال ۲۰۲۱ یک موشک کروز زمین‌ پایه و همچنین یک موشک مافوق صوت زمین پایه جدید بسازد تا این اقدام پاسخی باشد به خروج برنامه‌ریزی شده آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌بُرد (INF).

به گفته ریانووستی، شویگو به ارتش این کشور فرمان داده تا کار روی ساخت این ۲ نوع موشک را آغاز کنند.

گفتنی است در واکنش به تعلیق پایبندی آمریکا به INF که روز جمعه صورت گرفت؛ ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز روز شنبه دیپلمات‌های روسی را از آغاز گفتگوهای جدید با واشنگتن منع کرد.

پوتین همچنین اعلام کرد که روسیه نیز از پیمان ممنوعیت تولید موشک های هسته ای میان‌برد خارج می شود.

به گفته پوتین، روسیه از این پس به تولید موشک هایی خواهد پرداخت که به موجب پیمان INF تولید آنها ممنوع بود.