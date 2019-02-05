پروژه آبیاری تحت فشار مجتمع گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، پروژه آبیاری تحت فشار مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان‌جنوبی، صبح سه شنبه، همزمان با پنجمین روز از دهه مبارک فجر افتتاح شد.

محمد رضا حسنی مقدم سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی در این مراسم گفت: فعالیت‌های اثربخش مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان‌جنوبی در اشتغالزایی تاثیر بسزایی خواهد داشت.

وی اظهار کرد: فعالیت‌های پژوهشی خوبی در مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی در حال انجام است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان‌جنوبی با اشاره به اقلیم خشک خراسان جنوبی و قرار گرفتن استان در بیستمین سال خشکسالی، افزود: اقداماتی که سازگار با این شرایط آب و هوایی بوده و بتواند برای مردم اشتغال فراهم کند، بسیار ارزشمند است.

حسنی مقدم با اشاره به افتتاح پروژه آبیاری تحت فشار در این مجتمع، ادامه داد: اگر این پروژه تکمیل شود در بحث احیای بعضی از گیاهان دارویی که به دلیل خشکسالی در حال نابودی و انقراض هستند، تاثیر بسزایی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های اثربخش این مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان‌جنوبی، در اشتغالزایی تاثیر بسزایی خواهد داشت، گفت: با پژوهش‌های این مجتمع بر روی گیاهان دارویی، کشاورزان و روستاییان در تولید و کشت گیاهان دارویی سازگار با اقلیم استان، فعالیت کرده و اشتغالزایی ایجاد خواهد شد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم با کمک جهاد کشاورزی و دستگاه‌های اجرایی استان، تسهیلات مورد نیاز مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی فراهم شود، یادآور شد: امیدواریم با ارائه پیشنهاد تخصیص اعتبار به این مجتمع در کارگروه‌های استانی، تسهیلات مناسبی برای فعالیت‌های پژوهشی جهاددانشگاهی اختصاص یابد.

گفتنی است این پروژه سطحی به مساحت ۱۰.۲ هکتار را زیر پوشش قرار می‌دهد و هزینه آن یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال از محل اعتبارات جهاددانشگاهی و تسهیلات اعطایی از طرف جهادکشاورزی خراسان‌جنوبی برای سامانه‌های آبیاری تامین شده است.

این پروژه آبیاری تحت فشار برای آبیاری گیاهان دارویی و محصولات عناب، زرشک و زعفران که در این مجتمع کشت شده‌اند مورد استفاده قرار می گیرد.