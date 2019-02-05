گوردر و روایت تنهایی اگزیستانسیال در «مرد غیر قابل اعتماد»

داود صدیقی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رمان «مرد غیر قابل اعتماد» آخرین رمان یوستین گوردر، نویسنده مشهور نروژی است که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد. یک روز پس از انتشار این رمان من ترجمه فارسی آن را آغاز کردم که نزدیک به چهار ماه طول کشید.
وی افزود: رمان درباره تنهایی اگزیستانسیال است. مفهوم تنهایی از مفاهیم مهم فلسفه اگزیستانسیال است که در یک کورس جدید از فلسفه یعنی «معنای زندگی» قرار میگیرد. گوردر در این رمان نیز از تنهایی انسان مدرن صحبت میکند و رنجی که انسان از این تنهایی میکشد. گوردر به دنبال این است که این تنهایی را تلطیف کند.
صدیقی ادامه داد: اگزیستانسیالیستها اعتقاد داشتند که رنج را نمیتوان از بین برد چرا که وجودی انسان است و با او زاده میشود. فقط میتوان آن را تلطیف کرد و مهمترین راه برای تلطیف این رنج نیز بودن انسان با جمع است. به عبارتی انسان باید برای تلطیف تنهاییاش همدمی برای خود برگزیند.
این مترجم همچنین درباره زبان ترجمه خود نیز گفت: این نخستین رمانی است که ترجمه کردهام. کتابهای قبلی من مخاطب خاص داشتند و این ترجمه مخاطب عام دارد. به همین دلیل سعی کردم زبان ترجمه ساده و همه فهم باشد. حتی سعی کردم اصطلاحات فلسفی رمان را نیز به زبان عامه نزدیک کنم. نویسنده در بخشهایی از رمان درباره بودیسم، هندوئیسم، مسیحیت و... صحبت میکند و حتی بخشهایی نیز درباره زبان شناسی و ریشه شناسی واژگان دارد. تمام تلاشم را کردم تا زبان این قسمتها نیز در ترجمه ساده باشد. البته این خطر نیز وجود داشت که ساده کردن زیاد زبان به از دست رفتن محتوا بیانجامد، اما من این ریسک را پذیرفتم.
«در جستوجوی اصالت و انسان اصیل: از کییر کگارد تا کامو» اثر یاکوب گلومب، «اگزیستانسیالیسم نوعی اومانیسم است: به همراه مقالاتی در باب فلسفه سارتر» اثر ژان پل سارتر و... عناوین شماری از دیگر ترجمههای منتشر شده صدیقی است.
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