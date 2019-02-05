نشست تخصصی «انسان شناسی سازمان منافقین» در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «انسان شناسی سازمان منافقین» روز سه شنبه با حضور محسن کاظمی نویسنده و پژوهشگر و جمعی از مبارزان انقلاب اسلامی در حوزه هنری برگزار شد.

در این نشست محسن کاظمی به بیان پیشینه سازمان (منافقین) و زمینه های اجتماعی فعالیت هایشان پرداخته گفت: این سازمان مخوف طی نیم قرن گذشته در مقاطع مختلف تاریخ سعی بر آن داشته تا چهره واقعی خود را در پشت شعارهای فریبنده پنهان نگاه دارد.

این پژوهشگر حوزه تاریخ انقلاب اسلامی افزود: انقلاب ۵۷ به رهبری امام خمینی(ره) و تحولات پس از آن به ویژه دوران دفاع مقدس برای همیشه نقاب از چهره کریه این سازمان کنار زد و برای همگان عمق خیانت های منافقین را برملا کرد.

وی یادآور شد: استبداد حاکم بر ایران سال های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، برخی جوانان را به سمت فعالیت های زیرزمینی سوق داد، به اصطلاح مجاهدین خلق آن روز (منافقین) بعنوان یکی از گروه های مهم در این دهه اقدام به کادرسازی، عضو گیری و فعالیت نمودند و علی رغم اقدامات و فعالیت های چشمگیرشان، حضرت امام خمینی(ره) با شناخت کامل از ماهیت این سازمان حاضر به تایید آنان نشد.

کاظمی، تغییر ایدئولوژی و حذف فیزیکی اعضای سازمان، همکاری با ساواک و بعدها حضور در عراق دوره صدام، حمله به سرزمین اسلامی درسال۶۷، همچنین تحریک دشمنان و ایجاد حساسیت نسبت به مراکز هسته ای و نظامی ایران اسلامی را بخشی از خیانت های آنان برشمرد.

وی گفت: آزادی عمل سران منافقین در زندان های رژیم شاه بهترین گواه در هدایت این سازمان توسط ساواک می باشد که اتفاقا امروز با بررسی اسناد موجود این نظر به اثبات می رسد.

این نویسنده شناخت تاریخ معاصر و بهره گیری از تجربه ها را لازمه برشمرده گفت: به دلیل تاثیرات مخرب این گروهک و هزینه های جبران ناپذیر آنان بر کشورمان، لازم است تا بدور از شعارزدگی، ابعاد ناپیدا و پنهان آنان در وابستگی به دشمنان ایران برای نسل جوان بازگو شود.

این نشست به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی به همت واحد آموزش و پژوهش و با همکاری واحد فرهنگ و مطالعات پایداری برگزار شد.