تقویت زیرساخت ورزش در مناطق روستایی مدنظر قرار دارد

عابد حقدادی در گفت و گو با خبرنگار مهر در حاشیه آیین افتتاح سالن ورزشی شهدای مجتمع روستایی تقلید آباد شهرستان زرندیه اظهار داشت: توسعه سالن ها و فضاهای ورزشی به ویژه در روستاها از جمله سیاست‌های دولت است که می تواند سبب شادابی جوانان و ارتقای سلامت جامعه و پیشگیری از آسیب های اجتماعی باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی افزود: در همین راستا در ایام دهه فجر ۱۲ طرح ورزشی در استان مرکزی که عمدتا در روستاها هستند، به بهره برداری می رسد.

وی خاطرنشان کرد: سالن ورزشی شهدای روستای تقلید آباد در فضایی به مساحت ۱۳۱۵متر مربع با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد و ۲۸۲ میلیون ریال احداث شده و برای تکمیل تجهیزات مورد نیاز و وسایل ورزشی این سالن شش میلیون ریال اعتبار نیاز است.

بر اساس این گزارش، مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی عنوان کرد: پروژه سالن یک هزار نفری خمین، طرح زمین چمن داودآباد، زمین چمن خنداب، پروژه سالن چند منظوره شهر داود آباد، زمین چمن مصنوعی روستای بازرجان تفرش، پروژه سالن چندمنظوره فرنق خمین، زمین چمن مصنوعی روستای رباط میل اراک، سالن چند منظوره روستای قره چای ساوه، سالن چند منظوره سمقاور کمیجان، زمین چمن مصنوعی روستای امیرآباد فراهان و زمین چمن مصنوعی روستای لوزدر شازند از دیگر پروژه‌های قابل بهره برداری دهه فجر سال جاری است.