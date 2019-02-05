به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رضایی در نشست خبری که امروز به مناسبت دهه فجر برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره کمبود نهاده های دامی در بازار و گران فروشی این اقلام از سوی دلالان اظهار داشت: اختلالی که در واردات نهاده ها ایجاد شده بود تنها مربوط به یکی از وارد کنندگان بود که این مسئله باعث شد قیمت در بازار بالا برود.

وی با بیان اینکه این مسئله حدود دو هفته ای است که برطرف شده است، گفت: بنده افزایش قیمت چشمگیر نهاده ها را تکذیب می کنم. به عنوان مثال قیمت کنجاله سویا ۳۷۰۰ تومان و یا حتی نزدیک به این عدد هم نیست.

رضایی تصریح کرد: قیمت مصوب کنجاله سویا در بنادر ۲۴۵۰ تومان و ذرت ۱۳۵۰ تومان است.

وی در خصوص اینکه چرا اختلال در واردات نهاده های یک شخص منجر به اختلال در کل بازار و افزایش قیمت ها می شود؟ آیا این به معنای انحصار در بازار نهاده ها نیست؟ اظهار داشت: به دلیل اینکه سیستم کشور ما واسطه گری است و به این دلیل است که ما بر روی زنجیره ها تأکید می کنیم و می گوییم که باید زنجیره تولید شکل بگیرد. وقتی که خبر اختلال در واردات این تولید کننده بین بهره برداران منتشر شد، هر کس هر کاری دلش خواست انجام داد و باعث نابسامانی شد.

رضایی گفت: در حال حاضر هیچ محدودیتی در تأمین و حمل نهاده ها وجود ندارد و هر دامدار و یا مرغداری که نهاده را بیش از قیمت مصوب خریداری می کند، اعلام کند تا دستگاه های نظارتی بلافاصله با فرد متخلف برخورد کنند.

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: اگر دامدار یا مرغداری اقدام به پرداخت مبلغ بیشتر از نرخ مصوب بابت خرید نهاده ها می کند، خودش مقصر است.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه توزیع نهاده های دامی در استان گلستان، خاطرنشان کرد: این کار به صورت پایلوت آغاز شده و از اوایل سال آینده در سراسر کشور عملیاتی خواهد شد. ضمن اینکه با آغاز به کار این سامانه تمام عملیات واردات و توزیع نهاده ها شفاف می شود.

تغییر در نوع توزیع گوشت های تنظیم بازار

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وقتی یک کالا دو نرخ داشته باشد طبیعی است که برای آن ایجاد صف شود، گفت: این صف به معنی وجود قحطی نیست. با این حال ما معتقدیم که سیستم توزیع گوشت های تنظیم بازاری باید تغییر کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه این مسئله در دولت در دست بررسی است، افزود: توزیع این کالا باید هدفمند باشد.

وی افزود: این احتمال وجود دارد که گوشت های تنظیم بازاری قبل از عرضه عمومی در فروشگاه ها به صورت سبد کالا یا کارت در دهک های پائین به صورت هدفمند توزیع شود.

رضایی با اشاره به اینکه پیش بینی شده برای پایان سال، واردات بیشتری انجام شود، گفت: ۲۰ هزار تن گوشت منجمد گوسفندی در بنادر در حال ترخیص است ضمن اینکه گوشت گرم نیز از استرالیا و آسیای میانه وارد می شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر خروج دام مولد از کشور نیز بیان کرد: کشورهای جنوبی خلیج فارس معمولاً استعداد پرورش دام را ندارند که بخواهند دام های مولد ما را ببرند و اقدام به پرورش دام کنند. به اعتقاد بنده این بیشتر یک نوع جو سازی است که روی کشور ما سایه انداخته است. اگر هم دام مولد ماده ای از کشور خارج شده این اتفاق بسیار موردی رخ داده است.

کاهش ۱۷ درصدی کشتار دام در کشتارگاه ها

رضایی با اشاره به کاهش ۱۶ تا ۱۷ درصدی کشتار دام در کشتارگاه ها در سال جاری اظهار داشت: نمی توانیم بگوییم همه این اتفاق به دلیل قاچاق رخ داده است. بخشی به علت قاچاق بوده و بخشی مربوط به افزایش بارش ها بوده که باعث شده دامداران تمایل پیدا کنند دام هایشان را نگه دارند.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود با بارش هایی که اتفاق افتاده تولید دام کوچک درسال آینده بیشتر از سال جاری باشد، افزود: در صورتی که همه دستگاه های مسئول پای کار باشند ما از این اتفاقات عبور خواهیم کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تغییرات نرخ ارز باعث افزایش ارزش صادرات شده است، اظهار داشت: این شرایط باعث شده دام قیمت دار شود. ما امسال با هیچ بیماری خاصی مواجه نبودیم. تولید نیز کاهش نیافته. تنها اتفاقی که افتاده این بوده که دام قیمت دار شده است.

رضایی تصریح کرد: تنها اقدامی که می توانستیم انجام دهیم این بود که تحرک دام بدون مجوز سازمان دامپزشکی به هیچ وجه امکان پذیر نباشد. البته این آئین نامه از قبل نیز وجودداشت اما طی دو هفته اخیر تشدید شده و موارد جدیدی نیز به آن اضافه شده است. به عنوان مثال در حال حاضر تمام کامیون هایی که دام حمل می کنند باید به دقت رویت شوند.

وی با بیان اینکه شاید این مسئله به خصوص برای دامداران مقداری سخت باشد، خاطرنشان کرد: اما طی دو هفته ای که این آئین نامه با شدت اجرا می شود، خروج دام از کشور سخت تر شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه نیروی انتظامی باید در این زمینه به سازمان دامپزشکی کمک و مجوزها را رصد کند، گفت: اگر تحرک دام ها کنترل شود و این طرح را به درستی اجرا کنیم طی چند ماه آینده تأثیر آن را در بازار خواهیم دید.

رضایی با بیان اینکه در بحث قاچاق نمی توانیم آمار دقیقی ارائه کنیم و هر آماری که ارائه می شود، برآورد است. گفت: قاچاق یک کار زیرزمینی است.

وی با اشاره به اینکه قیمت دام زنده این اواخر هفته به هفته بالا رفته است اضافه کرد: ما نمی توانیم برای هر چوپان و هر چوب دار یک بازرس بگذاریم تا کار نظارت را انجام دهد. با اجرای درست آئین نامه نقل و انتقال دام با مجوز دامپزشکی این مسئله تا حد زیادی کنترل می شود.

رضایی گفت: ما در سال ۹۵ یک میلیون و ۲۰۰ هزار رأس صادرات وام از کشور انجام دادیم اما آیا آن زمان شاهد چنین نابسامانی ای در کشور بودیم!؟

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه کشور ما ۱.۱ درصد جمعیت دنیا را دارد، یادآور شد: با این وجود ایران ۱.۸ درصد مرغ و ۱.۴ درصد تخم مرغ دنیا را تولید می کند. ضمن اینکه پیش بینی می شود سال آینده تولید تخم مرغ به بیش از یک میلیون تن برسد.