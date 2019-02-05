  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۳۸

بازداشت ۲۲ نفر در ترکیه به اتهام حمایت از داعش

بازداشت ۲۲ نفر در ترکیه به اتهام حمایت از داعش

رسانه های خارجی از بازداشت ۲۲ نفر در ترکیه به اتهام حمایت از گروه تروریستی داعش خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مسئولان محلی در شهر استانبول ترکیه اعلام کردند که ۲۲ نفر از کسانی که مظنون به حمایت از گروه تروریستی داعش هستند بازداشت شدند.

این افراد طی یک عملیات امنیتی از سوی تیم مبارزه با تروریسم بازداشت شدند و متهم هستند به اینکه کلاس های درس در حمایت از داعش برگزار می کرده و برای این گروه تروریستی تبلیغ می کرده اند.

این افراد همچنین جوانان را برای اعزام به مناطق درگیر در سوریه تشویق می کردند و برای خانواده های افرادی که به گروه تروریستی داعش می پیوستند کمک مالی جمع آوری می کردند.

کد مطلب 4534510
سمیه خمارباقی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها