بازداشت ۲۲ نفر در ترکیه به اتهام حمایت از داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مسئولان محلی در شهر استانبول ترکیه اعلام کردند که ۲۲ نفر از کسانی که مظنون به حمایت از گروه تروریستی داعش هستند بازداشت شدند.

این افراد طی یک عملیات امنیتی از سوی تیم مبارزه با تروریسم بازداشت شدند و متهم هستند به اینکه کلاس های درس در حمایت از داعش برگزار می کرده و برای این گروه تروریستی تبلیغ می کرده اند.

این افراد همچنین جوانان را برای اعزام به مناطق درگیر در سوریه تشویق می کردند و برای خانواده های افرادی که به گروه تروریستی داعش می پیوستند کمک مالی جمع آوری می کردند.