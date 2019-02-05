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۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۳۱

معاون توانمندسازی بهزیستی مازندران اعلام کرد:

افتتاح ۱۶۴ واحد مسکونی برای معلولان در مازندران

افتتاح ۱۶۴ واحد مسکونی برای معلولان در مازندران

نوشهر - معاون توانمندسازی و مسکن بهزیستی مازندران از واگذاری ۱۶۴ واحد مسکن برای مددجویان تک معلول و ۲۴ واحد مسکن برای مددجویان دومعلول روستایی وشهری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین علاء الدینی پیش از ظهر سه شنبه در افتتاح مسکن دو معلول در شهرستان جویبار در گفتگو با خبرنگاران ساخت مسکن معلولان را از اولویت کاری کاری سازمان بهزیستی بیان کردو اظهار کرد: در ساخت مسکن معلولین بهزیستی استان مازندران در کوتاه مدت ظرفیت خود راتکمیل کرده است و درحال حاضر با کسب سهمیه مجدد از دیگر استانها ساخت ۴۴۰ واحد مسکن معلولان را در استان آغاز کردیم.

وی تصریح کرد: از سهمیه مجدد استان مازندران حدود ۲۰۰ واحد به معلولان واگذار شده و ۸۰ در صد پروژه ها ساخت خانه معلولین به اتمام رسیده است.

علاء الدینی با اعلام اینکه در فضای روستایی ۳۶۴ واحد برای خانواده های تک معلول آماده و به مددجویان واگذارشده است ، افزود: در بحث مسکن دومعلول درفضای روستایی ۶۰ سهمیه داریم که اگر زمین توسط مددجو واگذار شود در ساخت مسکن‌و ارائه تسهیلات هیچ مشکلی نداریم.

معاون توانمندسازی و مسکن بهزیستی مازندران یادآور شد:  از سال ۹۲ تاکنون ۳ هزارو ۶۵۰ واحد تحویل مددجویان بهزیستی استان‌ شده است.

کد مطلب 4534522

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