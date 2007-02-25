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۶ اسفند ۱۳۸۵، ۲۱:۳۲

لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور؛

پیروزی پیکان، پگاه ارومیه و برق تهران/ سایپا نیم فصل دوم را با شکست آغاز کرد

پیروزی پیکان، پگاه ارومیه و برق تهران/ سایپا نیم فصل دوم را با شکست آغاز کرد

هفته اول از دور برگشت رقابتهای لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور عصر امروز با پیروزی پیکان و شکست سایپا به پایان رسید.

به گزارش خبرنگارمهر، دومین روزازهفته دوازدهم (هفته اول ازدوربرگشت)رقابتهای لیگ برتروالیبال باشگاههای کشورعصرامروزبا برگزاری 5 دیدارپیگیری شد.

در تهران تیم والیبال پیکان درسه ست متوالی و با نتایج 25 بر 14، 25 بر 14 و 25 بر 17 مقابل هیات والیبال اصفهان به برتری دست یافت.

همچنین تیم والیبال سایپا نیم فصل دوم را با شکست 3 برصفربرابراستقلال گنبد آغازکرد. دراین دیدارسایپا با نتایج 27 بر25، 25 بر 21 و 25 بر 17 این دیدار را به حریف خود واگذار کرد.

سایر نتایج این مسابقات به شرح زیر است:
* اتکا تهران 2  - آذرپیام ارومیه 3
* پگاه ارومیه 3 - بانک کشاورزی تهران یک
* برق تهران 3 - آیدانه چالدران صفر

کد مطلب 453453

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