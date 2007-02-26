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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۵۹

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برگزاری قرعه کشی نمادین عمره دانشجویی در دانشگاه تهران / انتنشار مجموعه کتب آموزشی عمره دانشجویی

برگزاری قرعه کشی نمادین عمره دانشجویی در دانشگاه تهران / انتنشار مجموعه کتب آموزشی عمره دانشجویی

مراسم قرعه کشی نمادین جهت اعزام دانشجویان دانشگاه های تهران و علوم پزشکی سه شنبه 8 اسفند ماه در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی نمادین حج عمره دانشجویی به ابتکار ستاد زیارت اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، رئیس ستاد عمره دانشجویی، مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم و دبیر ستاد عمره دانشجویی برگزار می شود.

یک هزار و 700 نفر از دانشجویان دانشگاه های تهران و علوم پزشکی جهت شرکت در این مراسم ثبت نام کرده اند.

انتنشار مجموعه کتاب های آموزشی عمره دانشجویی
کمیته آموزش عمره دانشجویی اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم نیز سلسله کتاب هایی با موضوعات تشیع، بهداشت در سفر، واژگان پر کاربرد انگلیسی، عربی در سفر، اماکن زیارتی مکه و مدینه را برای دانشجویان اعزامی به عمره دانشجویی تهیه کرده است.

سال گذشته 3 کتابچه با عناوین نسیم تفاهم 1، نسیم تفاهم 2 و شمیم دیدار که در بردارنده اطلاعات مورد نیاز در مکه و مدینه است را در شمارگان 5 هزار جلد منتشر کرده بود.

کد مطلب 453454

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