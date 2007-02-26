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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۹:۴۴

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: اعلام رای نهایی در خصوص محرومیت باشگاه استقلال از سوی مسئولین AFC مهمترین رویداد ورزشی امروز ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه هفتم اسفندماه سال1385 هجری شمسی، مصادف است با هشتم صفر سال 1428هجری قمری و برابر است با بیست و ششم فوریه سال 2007 میلادی.

* مسئولین AFC رای نهایی خود را در خصوص محرومیت باشگاه استقلال تهران امروز اعلام خواهند کرد. 19 عضو کمیته اجرایی AFC نظراتشان را بصورت کتبی در اختیار این کنفدراسیون قرار خواهند داد تا بن همام رئیس این کمیته با جمع بندی نظرات ارائه شده، وضعیت تیم فوتبال استقلال در لیگ قهرمانان آسیا را مشخص کند.

* اولین دوره مسابقات بین المللی ووشو جام ریاست جمهوری گرامیداشت دهه فجر از فردا با حضور 10 تیم داخلی و خارجی در شهر تنکابن برگزار می شود.

کد مطلب 453455

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