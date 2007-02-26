  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۲۲

/ با هدف بررسی تشکیل اتحادیه /

نخستین گردهمایی انجمن های علمی دانشجویی رشته مدیریت برگزار می شود

نخستین گردهمایی سراسری انجمن های علمی دانشجویی رشته مدیریت با ابتکار انجمن علمی دانشجویی مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی اردیبهشت ماه 86 برگزار می شود.

دبیر نخستین گردهمایی انجمن های علمی دانشجویی مدیریت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پیش بینی حضور انجمن های علمی دانشجویی 25 دانشگاه کشور در این گردهمایی شده است و این نشست با حمایت وزارت علوم برگزار می شود.

سید محمد خرم یکی از اهداف برگزاری این نشست را پیشنهاد طرح تأسیس اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مدیریت عنوان کرد و گفت: در صورتی که فعالان دانشجویی حاضر در گردهمایی به این جمع بندی برسند که اتحادیه تشکیل شود اقدام به تهیه پیش نویس اساسنامه و تشکیل هیئت موسس خواهد شد.

دبیر این گردهمایی به یادآوری مثبت بودن برگزاری گردهمایی های تخصصی برای انجمن های علمی دانشجویی هر رشته پرداخت و گفت: تشکیل اتحادیه به عنوان راهی برای تقویت این انجمن ها مد نظر است. 

کد مطلب 453456

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها