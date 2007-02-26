نخستین گردهمایی انجمن های علمی دانشجویی رشته مدیریت برگزار می شود

دبیر نخستین گردهمایی انجمن های علمی دانشجویی مدیریت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پیش بینی حضور انجمن های علمی دانشجویی 25 دانشگاه کشور در این گردهمایی شده است و این نشست با حمایت وزارت علوم برگزار می شود.

سید محمد خرم یکی از اهداف برگزاری این نشست را پیشنهاد طرح تأسیس اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مدیریت عنوان کرد و گفت: در صورتی که فعالان دانشجویی حاضر در گردهمایی به این جمع بندی برسند که اتحادیه تشکیل شود اقدام به تهیه پیش نویس اساسنامه و تشکیل هیئت موسس خواهد شد.

دبیر این گردهمایی به یادآوری مثبت بودن برگزاری گردهمایی های تخصصی برای انجمن های علمی دانشجویی هر رشته پرداخت و گفت: تشکیل اتحادیه به عنوان راهی برای تقویت این انجمن ها مد نظر است.