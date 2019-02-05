تقارن دهه فجر با ایام فاطمیه بسترساز ارائه پیام‌ معنوی انقلاب است

حجت‌الاسلام مهدی ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: حمایت از ولایت پیام مهم و ماندگار حضرت فاطمه زهرا (س) بوده و در این روزها علاوه بر گرامیداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی از پرداخت به مفاهیم معنوی انقلاب و ولایت مداری نیز نباید غافل شد.

وی افزود: در این مقطع حساس باید به شکل مناسبی عناصر ارزشمند انقلابی ماندن و فاطمی بودن در بین اقشار مختلف مردم تبیین و معرفی شده و اندیشه‌های والای حضرت فاطمه (س) در جامعه تسری یابد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل اضافه کرد: استراتژی کشورهای مستبد جهان تسلیم یا نابودی ملت‌ها بوده و این در شرایطی است که مردم بزرگ ایران اسلامی با حفظ روحیه والای علوی و فاطمی خود در مقابل تمامی زورگویی‌های دشمنان خواهند ایستاد.

ستوده به همراهی مستمر و مثال زدنی مردم در تمامی عرصه‌های حساس انقلاب اشاره کرد و افزود: پیشرفت علمی و فناوری انقلاب اسلامی در سایه حفظ روحیه استقلال و عزت‌طلبی مردم فراهم شده و با حفظ چنین اندیشه‌ای دستاوردهای بزرگتری در انتظار خواهد بود.

به گفته وی در این ایام باید برنامه‌های فرهنگی و هنری گرامیداشت چهلمین سال پیروزی انقلاب و ایام فاطمیه رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفته و از تمامی ابزارهای هنری به بهترین شکل ممکن سود جست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل یادآور شد: حضور تشکل‌های مردم نهاد در برنامه‌های فرهنگی و دینی از جمله رویکردهای مهم تبلیغات اسلامی بوده تا جوانان در چنین برنامه‌هایی فرصت مدیریتی بیشتری داشته باشند.