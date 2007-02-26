هدفم کسب 3 طلای المپیک است/ دوست دارم در لیگ ایران مبارزه کنم

به گزارش خبرنگار مهر " لیلیاس الیادیس" دارنده مدال طلای المپیک ونقره جهان که در این مسابقات نیز به مدال طلا دست یافت ضمن بیان مطلب فوق افزود: جودوی ایران یک جودوی خوب و در حال پیشرفت است. این به خوبی در مبارزات جودوکاران مشهود است. من معتقدم آنها تجربه بیشتری نیاز دارند.

وی در مورد مبارزه با محمدنیا گفت : این همان نکته ایست که من گفتم. محمدنیا جوان است ، خوب و جنگنده مبارزه کرد و در چنین مسابقاتی باید تجربه خود را افزایش دهد.

این جودوکار یونانی در مورد برنامه های آینده خود گفت : من قصد دارم در 3 المپیک متوالی به طلا دست پیدا کنم به همین دلیل در تمام تورنمتهای سطح بالای دنیا شرکت می کنم. رقابتهای آلمان هم چون مسابقات پاریس و کانوکاپ ژاپن از معتبرترین مسابقات دنیاست.

ایلیادیس در پایان گفت: من جودوی ایران را با آرش میراسماعیلی می شناسم که خود از برترینهای دنیاست.