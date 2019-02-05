مزیت های ملی شامل منطقه آزاد اروند شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زمانی ظهر امروز در آئین افتتاح ۴۰ پروژه عمرانی و خدماتی این سازمان که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد انجام شد، گفت: از آنجایی که منطقه آزاد براساس نیاز منطقه ای شکل گرفت نه اهداف بین المللی، لذا بایستی مزیت های ملی نیز شامل این منطقه شود.

وی از شکل گیری مناطق آزاد به عنوان فرصتی برای استفاده از فرصت های اقتصادی نام برد و افزود: در دوران بازسازی پس از جنگ، اگرچه دولت اعتبارات زیادی برای شهرهای آبادان و خرمشهر اختصاص داد و بازسازی اماکن خصوصی و عمومی نیز آغاز شد اما هیچ تحرک اقتصادی پس از جنگ در این دو شهر رخ نداد.

به گفته وی بازرگانی در بندر خرمشهر و صنعت نفت در آبادان احیا نشد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: به منظور ادامه حیات شهرهای آبادان و خرمشهر که حول محور توسعه اقتصادی شکل می گیرد منطقه آزاد اروند تاسیس شد.

زمانی با تاکید دوباره بر اینکه منطقه آزاد اروند بر اساس نیاز منطقه ای شکل گرفت نه اهداف بین المللی، افزود: بنابراین باید مزیت های ملی نیز شامل این منطقه شود ضمن آنکه برای برآوردن خواست ها و نیازهای مردم این منطقه بایستی توسعه موقعیت بین المللی را نیز محقق کنیم.