دو اسکار اول به "هزارتوی پن" رسید

به گزارش خبرنگار مهر، یوجینو کابایرو، طراح صحنه "هزارتوی پن" پس از دریافت جایزه گفت: "تقدیم به دل تورو که ما را در این هزارتو هدایت کرد." دیوید مارتی و مونتسه ریب، طراحان چهره پردازی این فیلم هم اسکار این بخش را به خود اختصاص دادند. "هزارتوی پن" داستان دختر جوانی است که در اسپانیا فاشیستی سال های 1940 به یک دنیای خیال گونه و پیچیده در دل جنگل پناه می برد.



الن دی‌جنرز مجری مراسم امسال که برای نخستین‌بار است این مسئولیت را بر عهده گرفته، در ابتدای مراسم با اشاره به تنوع نژادی نامزدهای این دوره گفت: "چه شب فوق العاده ای، آن هم در سالی که شاهد این همه برخوردهای منفی با نژاد و مذهب مردم بودیم." مراسم با نمایش فیلمی از صحبت‌های از پیش ضبط شده با نامزدهای اسکار از جمله کلینت ایستوود و پیتر اوتول آغاز شد.