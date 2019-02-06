حضور تیم ملی بسکتبال در انتخابی جام جهانی با دو ترکیب متفاوت

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۹ بازیکن اردونشینان تیم ملی بسکتبال را برای حضور در پنجره ششم و پایانی رقابت های انتخابی جام جهانی تشکیل می دهند. اردوی آماده سازی این بازیکنان از عصر سه شنبه آغاز شد و به صورت مستمر تا زمان برگزاری دیدارهای این پنجره ادامه خواهد داشت.

همه بازیکنان دعوت شده به تمرینات یا حداکثر آنها (بیش از ۱۲ بازیکن) این شانس را دارند که در ترکیب مورد نظر کادر فنی برای دیدارهای پیش رو قرار بگیرند چراکه کادر فنی تیم ملی بسکتبال در نظر دارد دو ترکیب متفاوت برای این دیدارها معرفی کند.

از آنجا که هر دو دیدار پنجره ششم رقابت های انتخابی جام جهانی در تهران برگزار می شود، محدودیتی برای در اختیار داشتن بازیکنان - با هر تعداد - وجود ندارد. از طرفی فیبا هم منعی برای استفاده از دو ترکیب متفاوت در دیدارهای یک پنجره ندارد. به همین دلیل موضوع کادر فنی تیم ملی بسکتبال استفاده از دو ترکیب مجزا را در برنامه خود قرار داده است.

مهران شاهین طبع سرمربی تیم ملی بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر این موضوع را تایید کرد و گفت: البته هنوز به جمع بندی قطعی نرسیده ایم اما احتمال اینکه هر یک از دیدارهای پنجره نهایی را با یک ترکیب برگزار کنیم، زیاد است. باید توانایی و میزان آمادگی بازیکنان را در جریان تمرینات و اردو ارزیابی کنیم اما در هر صورت این برنامه ای است که احتمال انجام آن را داریم.

به گزارش مهر، روزبه ارغوان، محمد ترابی، محمد جمشیدی، حامد حدادی، محمد حسن‌زاده، حامد حسین‌زاده، آرن داوودی، مایک رستم‌پور، نوید رضایی‌فر، کیوان ریاعی، آرمان زنگنه، امیر صدیقی، بهشاد عرب‌زاده، سجاد مشایخی، رسول مظفری، صمد نیکخواه بهرامی، نوید نیکتاش و بهنام یخچالی اردونشینان تیم ملی بسکتبال هستند.

دو دیدار تیم ملی بسکتبال در پنجره ششم و نهایی رقابت های انتخابی جام جهانی دوم و پنجم اسفندماه به ترتیب برابر ژاپن و استرالیا و در تالار بسکتبال آزادی برگزار می شود.

ایران از ۱۰ دیدار گذشته خود در این رقابت ها صاحب ۷ برد شده و نتیجه ۳ دیدار را هم واگذار کرده است تا صعود خود به جام جهانی را تا حد زیادی قطعی کرده باشد.