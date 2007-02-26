سرمربی تیم ملی کاراته کشورمان به امارات می رود

وحید خواجه حسینی در گفتگو با خبرنگارمهر گفت: قرارداد من با فدراسیون کاراته ایران تا پایان سال بوده و پس از اتمام آن با پیشنهاد مسئولین کاراته امارات تصمیم گرفتم که کار خود را در این کشور دنبال کنم.



خواجه حسینی در مورد اینکه فدراسیون کاراته ایران برای تمدید قرارداد با وی صحبت کرده یا خیر گفت: این سئوال را از مسئولین فدراسیون کاراته بپرسید ولی من هر کاری که از دستم برآید برای کاراته کشور دریغ نمی کنم.

وی از مبلغ قرارداد خود صحبتی به میان نیاورد.



خواجه حسینی عضو سابق تیم ملی کاراته در پی استعفای غلامرضا دباغیان مردادماه سال جاری هدایت تیم ملی کاراته را برای حضور دررقابت های جهانی فنلاند و بازی های آسیایی دوحه بر عهده گرفت.