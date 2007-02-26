"زندگی دیگران" بهترین فیلم خارجی سال شد

به گزارش خبرنگار مهر، "زندگی دیگران" درباره یک نمایشنامه نویس است که در آلمان شرقی سال های 1980 پلیس رفتار او را زیر نظر می گیرد. همانطور که پیش بینی می شد جنیفر هادسن، بازیگر 26 ساله و تازه کار موزیکال "دختران رویایی"، اسکار بهترین بازیگر زن نقش مکمل را از آن خود کرد. آدریانا بارازا (بابل)، کیت بلانشت (یادداشت هایی بر یک رسوایی)، آبیگیل برسلین (لیتل میس سانشاین) و رینکو کیکوچی (بابل) دیگر نامزدهای این بخش بودند.



اسکار بهترین مستند بلند به "یک حقیقت تلخ" ساخته دیویس گاگنهایم و اسکار بهترین مستند کوتاه هم به "خون منطقه ییینگژو" به کارگردانی روبی یانگ و تامس لنون اعطا شد. "یک حقیقت تلخ" روایتی مستند از هشدارهای ال گور در مورد عواقب گرم شدن جهانی است. گور که همراه گاگنهایم روی صحنه آمده بود، گفت: "ما باید بحران آب و هوا را رفع کنیم. این یک مسئله سیاسی نیست."



ضمنا همانطور که از قبل اعلام شده بود، جایزه انساندوستانه جین هرشولت به شری لنسیگ تعلق گرفت. انیو موریکونه، آهنگساز سرشناس ایتالیایی، نیز یک اسکار افتخاری دریافت کرد.

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