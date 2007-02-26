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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۰۲

مسابقات هندبال جوانان باشگاه های کشور:

چهارتیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی مشخص شدند

چهار تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی مسابقات هندبال جوانان باشگاه های کشور مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری ، در پانزدهمین دوره این مسابقات که در نوشهر در حال برگزاری است،عصر دیروز در سالن ورزشی پهلوان حسن رنگرز در حساس ترین دیدار مرحله یک چهارم پایانی تیم دانشگاه پیام نور نوشهر تنها نماینده مازندران در این رقابتها با حساب 20 بر 15 از سد تیم قدرتمند فلاورجان اصفهان گذشت و به مرحله نیمه نهایی این پیکارها صعود کرد.

در مرحله یک چهارم پایانی تیم های فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، تانیای ورامین و هپکو اراک نیز با برتری برابر حریفان خود به مرحله نیمه نهایی این مسابقات صعود کردند.

در مرحله نیمه نهایی این مسابقات صبح امروز تیم دانشگاه پیام نور نوشهر با تیم مدعی فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و هپکو اراک با تاینای ورامین دیدار کردند.

دیدارهای رده بندی و پایانی مسابقات هندبال جوانان باشگاه های کشور نیز عصر امروز ( دوشنبه) برگزار می شود.

درپانزدهمین دوره مسابقات هندبال جوانان باشگاه های کشور، 33 تیم از استانهای کشور حضور داشتند.

کد مطلب 453483

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