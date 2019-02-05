انیمیشن «آخرین داستان» در اکران ویژه نوجوانان نقد و بررسی شد

مسئول بخش سیمرغ و پروانه هجدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز در گفت و گو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: هنر شهر آفتاب روز ١٥ بهمن میزبان نوجوانان و فیلم انیمیشن «آخرین داستان» بود؛ این فیلم از پروژه های پر کار و چند ساله استودیوی هورخش به نویسندگی و کارگردانی اشکان رهگذر می باشد، که مورد استقبال جشنواره های مطرح انیمیشن دنیا قرار گرفته است.

مهگان فرهنگ در ادامه افزود: فیلم «آخرین داستان» بر گرفته از شاهنامه است و برای گروه سنی نوجوانان مناسب می باشد؛ در این فیلم به شخصیت هایی از شاهنامه بر می خوریم و به این ترتیب است که جمشید رفته است و ضحاک در پی طمع و جاه طلبی برای محاصره جمکرد، به نیابت از پدر بر تخت جمشید تکیه می‌زند، اما افسوس که اهریمن بر وجود ضحاک سیطره یافته است و تاریکی او تمام شهر را فرا می‌گیرد.در این میان آفریدون، که کودکی است کشاورز زاده، متولد می‌شود و برای دادخواهی خون پدر و مادرش پیرو کاوه آهنگر قیام می‌کند.

وی با بیان اینکه زمان این فیلم ١١٠ دقیقه و با تکنیک‏ «Digital Cell Animatio» ساخته شده، اضافه کرد: مخاطبان فیلم در جشنواره هنرجویان هنرستانی بویژه رشته پویانمایی بودند که همراه با مدرسان خود بعد از فیلم به بحث و گفتگو درباره فیلم پرداختند؛ در این جلسه لیلا نوروزی و مرضیه عرفان منش که از مدرسان و انیماتورهای رشته انیمیشن در دانشگاه هستند با هنرجویان به گپ و گفت و بررسی تکنیکی فیلم پرداختند.

فرهنگ ادامه داد: شکل گیری و قدرت گرفتن داستان، نوع تکنیک، کار گروهی و تاکید بر کار گروهی در شکل گیری انیمیشن از موارد بسیار مهمی بود که در این نشست به آن اشاره شد و در انتها خانم ها نوروزی و عرفان منش به پرسش های مخاطبان پاسخ گفتند.

این هنرمند شیرازی، افزود: از موارد مهم و شاخص این فیلم حضور شهرام ناظری به عنوان خواننده و افراد معروف در صدا پیشگی کار میب اشد که می توان به بازیگرانی چون پرویز پرستویی، لیلا حاتمی، حسن پور شیرازی، باران کوثری، بانیپال شومون، حامد بهداد، شقایق فراهانی اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش سیمرغ و پروانه هجدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز ۵ عنوان فیلم برای دانش آموزان در سالن زرد مجموعه هنرشهر آفتاب به روی پرده رفت.