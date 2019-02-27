مسکن مهمترین دغدغه معلولان استان سمنان است/ یک سقف یک دنیا آرزو

خبرگزاری مهر، گروه استانها-سید مصطفی حسینی: مسکن معلولان سالها است که بین پیمانکاران و مسکن و شهرسازی پاسکاری میشود و دراینبین نه مسکن و شهرسازی زیر بار تکمیل آن میرود و نه پیمانکار! دراینبین معلولان هستند که با مشکلات روزافزون دستوپنجه نرم میکنند. معلولان در جامعه نیازمند خدمات هستند تا احساس تفاوت داشتن با دیگران نکنند اما این قشر کمتوقع مطالباتشان در حد یک پیادهروی تسطیح شده و یک معبر و پارکینگ و منزل مسکونی آنهم با تسهیلات بانکی و نه رایگان باقیمانده است، بهواقع قشر معلول جامعه چیزی از ما نمیخواهند که از پس انجامش برنیاییم.
۱۰ سال است که مسکن معلولان رؤیایی برای این قشر شده است، ماجرا ازآنجا شروع شد که مسکن و شهرسازی طی تفاهمنامهای با بهزیستی متعهد به ساخت مسکن برای معلولان شد و از مسکن مهر چه پروژهای بهتر که بتوان آن را به معلولان جامعه ارائه کرد، خانههایی که ۲۰ میلیون تومان وام داشتند و با ۱۶ میلیون تومان دیگر ساخته میشدند که بخشی از آن را نیز بهزیستی تقبل میکرد اما در عمل موضوع چه شد؟ مسکن و شهرسازی به پیمانکار پول نداد و پیمانکار پروژه را متوقف کرد و درنتیجه مدتها گذشت و مصالح گران شد و این بار که مشکل با ورود مسئولان حل شد قیمتها آنقدر بالا رفته بود که پیمانکار پول اضافهای میخواست و دراینبین دیوار چه کسی کوتاهتر از خود معلولان؟
ماجرای پیمانکاران
بااینحال با نجابت معلولان بازهم این موضوع پذیرفته شد تا اینکه وقاحت پیمانکاران کار را بهجایی رساند که باز پروژه تعطیل شد، این بار هم مسکن و شهرسازی در میان اتهام ندادن پول! بازهم همان بازی تکراری و گران شدن مصالح! برای مثال پیمانکار بیان میکرد که آسانسور در زمان انعقاد قرارداد هر طبقه ۱۸ میلیون ریال بوده اما حال ۳۰ میلیون ریال است پس درنتیجه آسانسورها را کار نمیگذارم! و به همین ترتیب ...
کار آنقدر بهجاهای باریک کشید که در جلسات متعدد درنهایت پیمانکار خلع ید شد آنهم درست زمانی که عالیترین مقام اداره کل ذیربط با این موضوع به جرائم مالی اخراج شد تا همگان متوجه شوند از کوزه همان برون تراود که از اوست! دیگر برای همه مسجل شده بود که مشکل کجاست اما کسی زیر بار نمیرفت تا اینکه معلولان ماندند و خانههای بلاتکلیف و نیمهکاره! مسئول آنهم اما پشت این موضوع که پیمانکار کار را متوقف کرده مخفی شدند اما کسی نگفت چرا پیمانکار باید بدون پول دریافتی کار کند! مگر پول پیمانکار دادهشده بود که از آنها کار میخواستید؟ بههرحال این بازی مسخره بهجایی رسید که معلولان ماندند و مسکن مهری که گویا قرار است تا ابد مهرش برایشان ماندگار باشند! خانههایی که همین حالا هم دیگر نوساز حساب نمیشوند و گویی قرار نیست به این زودیها هم تحویل صاحبان شود.
مسئولان به فکر نیستند
مسکن در زمره مسائلی است که اگر برای معلولان تأمین شود بهواقع در روحیه آنها بسیار تأثیرگذار است و نشان میدهد که مسئولان به فکرشان هستند این حس خوب توجه را به معلولان میدهد تا از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بهرهمند شوند. حس خوب دلگرمی برای معلولان که بخشی از زندگیشان درگیر و دار معلولیت درگیر شده است و ما بجای اینکه کمی از آلامشان بکاهیم به دنبال ایجاد مشکل برایشان هستیم شاید مسئولان مسکن و شهرسازی حداقل با نصب یکپارچه نوشته در مسکن مهر تنها یک عذرخواهی نوشتاری را هم میبایست بابت این بلایی که بر سر معلولان آوردهاند میکردند.
اما صد حیف که چنین موضوعاتی اصلاً در استان سمنان مرسوم نیست که مدیری بخواهد عذرخواهی کند! شاید آن مدیرکلی که با جرائم رنگارنگ به مشکلات مسکن و شهرسازی دامن میزد بهجای زندان بهتر بود به یکی از همین خانههای مسکن مهر منتقل شود تا ببیند آیا میتواند فقط یک ماه با زن و بچه در سرمای زمستان در آنها زندگی کند؟ شاید مسئولان منتظر هستند که معلولان بیایند و از آنها بابت دردسری که برای پیمانکار و مسکن و شهرسازی درست کردهاند عذرخواهی کنند؟ درهرحال معلولان در آرزوی مسکن هستند مسکنی که فعلاً سقفی بر روی سرشان نشده است.
حس خوب خانهدار شدن
وقتی سخن از خانهدار شدن میشود باید کمی عمیقتر به موضوع نگریست درست به مفهوم خانه بهمثابه یک سرپناه، امنیت، سرمایه و تأمین آینده و لذا از این منظر تأمین خانه دارای اهمیت بسیاری است این تأمین مسکن در سایه آمال و آرزوی بسیاری جوانان است که تأثیر روانی بسیاری در زندگیشان دارد.
مسکن نهفقط یک سرپناه بلکه یک سرمایه است یک تضمین برای آینده روشن هرچند این تصور نزد مردم کمی اشتباه به نظر میرسد اما بههرحال باید پذیرفت که تفکر غالب جامعه است حال این امید به آینده روشن برای نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد و یا معلولان تحت پوشش بهزیستی چه میزان دلگرمی را برایشان به همراه میآورد؟
اهمیت خانهدار شدن از بعد روانی یک حس امید به زندگی مداوم در سایه یافتن خوشبختی را میتواند برای این دو قشر عزیز جامعه به دنبال بیاورد همانطور که درباره سایر اقشار نیز اینچنین است اما ازلحاظ عاطفی و روانی ماهیت مسکن دار شدن یک تأثیر روانی عجیب بر روی افراد خواهد گذاشت حتی اگر این مسکن در دورترین نقطه شهر و با بسیاری کاستیها باشد.
رضایتمندی قلبی
رضایتمندی قلبی، افتخار در برابر خانواده و همسر، جایگاه در میان خانواده و آشنایان، حس اعتمادبهنفس، آیندهنگری و ... در زمره احساساتی هستند که فرد در هنگام خانهدار شدن به آنها میرسد و دراینبین برخی مشکلات و موانع در برابر این خانهدار شدن میتواند برعکس، ضربات مهلکی را به روحیه افراد بزند.
حس خوب خانهدار شدن گرمایی است که وجود هر جوان معلول و نیازمند را دربرمی گیرد اما برعکس موانع آن نیز میتواند چون قالبی یخ بر سرش هموار شود به نظر میرسد مسئولان ما از این لحاظ به موضوع خانهدار شدن معلولان و مددجویان کمیته امداد نگاه نکردهاند تا بدانند حس سرخوردگی موانع پیش روی یک معلول و یا طولانی شدن روند تحویل مسکن به او چه میزان تأثیرات منفی بر روحیه وی میگذارد.
من با داشتن یک فرزند جوان معلول که از دو پا دچار عارضه است عرض میکنم که زیر نگاه سنگین جوان سیسالهام که نمیتواند ازدواج کند چراکه خانه ندارد و حس سرخوردگی و شکست او از برای عدم توانمندی ازدواج در حال خرد شدن هستم این امر میتواند به تمام جامعه نیز تسری یابد. امیدواریم مشکل مسکن معلولان بهزودی رفع شود.
سید مصطفی حسینی کارشناس علوم اجتماعی
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