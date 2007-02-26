اسکار فیلمنامه غیراقتباسی به "سانشاین" رسید

به گزارش خبرنگار مهر، آرنت پس از دریافت جایزه با اشاره سفر جاده ای در فیلم گفت: "وقتی بچه بودم همراه خانواده ام 800 مایل را در یک اتوبوس در حالی طی کردیم که کلاچ ماشین خراب بود. در نهایت یکی از بامزه ترین اتفاقات زندگی ما روی داد."



گوستاوو سانتائولایا نیز با پشت سر گذاشتن رقبای خود، برای "بابل" اسکار بهترین موسیقی را به خود اختصاص داد. "بابل" در این بخش با "آلمانی خوب"، "یادداشت هایی بر یک رسوایی"، "هزارتوی پن" و "ملکه" رقابت داشت. ملیسا اثریج برای ترانه "باید از خواب بلند شوم" از فیلم "یک حقیقت تلخ" اسکار بهترین ترانه را گرفت. در این بخش سه ترانه از فیلم "دختران رویایی" و ترانه ای از انیمیشن "خودروها" هم نامزد بودند.



اسکار بهترین تدوین هم از آن تلما شونمیکر برای "مردگان" شد. تدوینگر همیشگی اسکورسیزی پیش از این پنج بار دیگر هم نامزد اسکار شده و سال 2004 برای "هوانورد"، فیلم دیگری از اسکورسیزی، این جایزه را دریافت کرده بود.

کد مطلب 453486