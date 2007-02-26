زمان موعود اجرای پروژه تولید زلزله مصنوعی در تهران همچنان نامعلوم است

به گزارش خبرنگار مهر ، پروژه تولید زلزله مصنوعی در تهران که قرار بود از سوی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و مشارکت شرکت عملیات اکتشاف نفت و پژوهشگاه بین‌ المللی مهندسی زلزله برای شناسایی تمامی مناطقی که گسل آنها بر اثر گذشت زمان ممکن است زیر آبرفت‌ها مدفون شده باشد، حداکثر تا پایان تابستان امسال به اجرا درآید همچنان بلاتکلیف مانده است.

در همین رابطه دکتر مازیار حسینی ، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به تمهیدات گسترده در اجرای پروژه شناسایی گسل‌‌های زیرسطحی عنوان کرد : گروهی که اجرای این پروژه را بر عهده دارند، با رعایت همه مسائل ایمنی کار را آغاز می ‌کنند تا از بروز هرگونه خسارت احتمالی به ساختمان‌های اطراف، جلوگیری شود.

اما به رغم اعلام مسوولان این سازمان مبنی بر عدم تخریب و یا ایجاد انفجار در اجرای این پروژه، متاسفانه با تعویق چند ماهه اجرای آن و نیز در راستای انتشار خبری در یکی از خبرگزاری ها مبنی بر اینکه تهران تا 20 روز دیگر می لرزد، اذهان عمومی تشویق یافته و به دنبال آن اقداماتی در جهت عدم محقق شدن اجرای پروژه مذکور انجام شد.

حسینی در همین رابطه ، اطلاع رسانی یکی از خبرگزاری ها در رابطه با زمان برگزاری این مانور را به طور کامل تکذیب کرد و گفت: از زمان انتشار این خبر تا کنون ، اجرای پروژه تولید لرزه مصنوعی به تصویب شورای عالی تامین استان نرسیده اما اینکه چطور زمان دقیق اجرای آن اعلام شده ، جای سئوال دارد.

با این حال، با توجه به حساسیت اجرای این پروژه در تهران و نیاز مدیریت بحران کلانشهر تهران نسبت به جمع آوری اطلاعات گسل های احتمالی و فرعی در پایتخت ، هنوز علت مشخصی نسبت به عدم اجرای به موقع این پروژه از سوی مسوولان اعلام نشده است.

بنابراین گزارش، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در آخرین نشست مطبوعاتی خود در بهمن ماه 85 از اجرای این پروژه در تابستان 86 خبر داد و گفته بود پیش از اجرای این پروژه حتما مجوزهای لازم از سازمان های مسوول اخذ خواهد شد.

به رغم اعلام مسئولان مبنی بر اینکه هیچگونه ترس و وحشتی به لحاظ اجرای این پروژه نباید در میان مردم وجود داشته باشد اما به دلیل اینکه در رابطه با تولید زلزله مصنوعی در تهران اقدامات اساسی از سوی رسانه های دیداری و شنیداری برای آگاهی افکار عمومی صورت نگرفته، همچنان سمت و سوی اذهان عمومی نسبت به اجرای این پروژه، زمان آن و نوع اجرای پروژه به گونه ای است که مردم عادی تصور می کنند بر اثر آن لرزش های شدید یک زلزله چند ریشتری اتفاق می افتد.

بر این اساس ضرورت اجرای این طرح برای شناخت بیشتر موقعیت لرزه خیزی شهر تهران می بایست مورد توجه بیشتری از سوی مسئولان امر قرار گیرد چرا که در حال حاضر شناخت لرزه خیزی شهر تهران نسبت به گسل های سطحی که رخ نمودن آنها در مناطق کوهستانی شمال و جنوب تهران آشکار است ، محدود بوده و این احتمال وجود دارد که گسل های دیگری نیز با توان پتانسیل بالقوه لرزه خیزی در بخش های میانی و مناطق غیر کوهستانی شهر که با آبرفت پوشیده شده است، موجود باشد.

همچنین با اجرای این طرح اطلاعات ارزشمندی از ساختارهای نهان و گسل های احتمالی مدفون در زیر شهر تهران به دست می آید که همکاری همه سازمانها، نهادها و تشکیلات مدیریت شهری در اجرای هرچه بهتر این طرح ضروری است.