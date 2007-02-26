سفر اجباری جلال طالبانی به اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، یک مقام مسئول دراتحادیه میهنی کردستان عراق اعلام کرد : رئیس جمهوری عراق که صبح روزگذشته از درد کلیه رنج می بُرد، به بیمارستان سلیمانیه منتقل شد. به طوری که ساعاتی تحت مراقبت پزشکان قرار گرفت وبعد از آنکه کمی وضعیت عمومی وی بهتر شد از فرودگاه سلیمانیه به اردن منتقل شد.

برهم صالح معاون نخست وزیرعراق درکنفرانس مطبوعاتی که روزگذشته در منزلش در سلیمانیه برگزارشد، گفت: رئیس جمهوری عراق به علت کار زیاد احساس خستگی کرد و وضعیت عمومی اش به هم خورد.

دراین حال "سعد الخرابشه" وزیر بهداشت اردن گفت : جلال طالبانی با مراقبت های لازم در اردن مورد استقبال قرار می گیرد.

جلال طالبانی 74 ساله که در سال 2005 بعد از برگزاری انتخابات به عنوان رئیس جمهوری عراق انتخاب شد؛ اولین شخصیت کردی است که ریاست جمهوری عراق را برعهده گرفته است.