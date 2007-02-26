سردار کمالی در گفتگو با مهر اعلام کرد: دلائل جلوگیری از معافیت دانشجویان بدون کنکور

سردار سرتیپ دوم پاسدار موسی کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر ، اعلام کرد: ماده 31 قانون وظیفه عمومی در ارتباط با معافیت تحصیلی ، به برگزاری آزمون صراحت دارد و این در صورتی است که دانشجویان بدون کنکور فاقد این شرط از قانون هستند.

مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: از سوی دیگر ، با بررسی هایی که صورت گرفته ، اساسا دانشگاههایی مانند پیام نور یا پودمانی ها ، ویژه قشر جوان و سن مشمولان خدمت وظیفه عمومی نیستند.

این مقام بلندپایه نظامی در تشریح سخنان خویش ، گفت: این مرکزهای آموزشی برای افراد شاغل و کسانی که میان سال هستند و متعاقب آن دوران سربازی را گذرانده اند درنظر گرفته شده است.

وی توضیح داد: در این حال ، اعتراض هایی نیز از سوی برخی از همین دانشجویان نیز بوده است ؛ زیرا بحث معافیت تحصیلی ، سبب آن شده بود تا پذیرش پولی دانشجو و رابطه های مختلفی در این دانشگاهها پدید آید.

سردار کمالی با بیان اینکه دیگر دانش پذیران پیام نور ، کاردانی های پیوسته دانشگاه آزاد و موارد مشابه شامل دارندگان شرایط استفاده از معافیت تحصیلی نمی شوند ، اظهار داشت: ورزشکاران ، دارندگان رتبه و دیگر کسانی که به علت برخی ویژگی ها بدون کنکور وارد دانشگاه شده اند نیز شامل قانون ممنوعیت صدور معافیت تحصیلی نمی شوند.

مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح افزود: تنها نخبگانی که مورد تایید بنیاد ملی نخبگان باشند ، می توانند بدون شرکت در کنکور دانشگاههای سراسری و یا آزاد ، از معافیت تحصیلی بهره مند شوند.