خبرگزاری مهر- گروه استانها: همزمان با ایامالله دهه فجر استانهای مختلف کشور میزبان اعضای کابینه و مسئولان ملی بودند تا در جریان این سفرها ضمن افتتاح پروژههای مختلف، جلسات، برنامههای کاری و بازدیدها برقرار شود.
امروز معاون اول رئیسجمهور راهی همدان شد تا در سفر به این استان و در جمع خبرنگاران حاضر در فرودگاه همدان بگوید: علیرغم همه دشمنیها، ایران اسلامی در مسیر توسعه است و بیش از یکصد هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در کل کشور در حال انجام است.
اسحاق جهانگیری در سفر به استان همدان ۴ نیروگاه خورشیدی، ۲ واحد صنعتی فروسیلیس، یک کارخانه داروسازی و یک کارخانه فولاد در استان همدان را بهرهبرداری کرد. همچنین معاون اول رئیسجمهور در این سفر با حضور در شهرک صنعتی ویان در شهرستان کبودرآهنگ، ضمن بازدید و بهرهبرداری از واحد صنعتی فولاد راد، ۴ نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی را بهطور همزمان در سطح استان افتتاح کرد.
افتتاح ۲ واحد صنعتی فرو سیلیس آذرخش و غرب پارس در شهرستان ملایر و شرکت در جلسه شورای اداری استان که با حضور کارآفرینان، نخبگان و جوانان این استان برگزار خواهد شد از دیگر برنامههای معاون اول رئیسجمهور در سفر به استان همدان بود.
وزیر نیرو در این سفر معاون اول رئیسجمهور را همراهی کرد.
در این گزارش ضمن مرور برنامههای امروز در استانهای مختلف کشور بخشی از محورهای اظهارات مسئولان ملی را بازخوانی خواهیم کرد.
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جزئیات برخی برنامههای شاخص پنجمین روز دهه فجر در استانها
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استان
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برنامهها
|
آذربایجان شرقی
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ورزشگاه ۵ هزارنفری مراغه با حضور وزیر ورزش و جوانان به بهرهبرداری رسید.
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آذربایجان شرقی
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پایگاه چندمنظوره مدیریت بحران ملکان با حضور وزیر ورزش و جوانان افتتاح شد.
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اردبیل
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افتتاح پروژههای عمرانی شهرستان مرزی پارسآباد با حضور معاون رئیسجمهور
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البرز
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معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی از کاخ سلیمانیه کرج بازدید کرد.
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تهران
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اسناد توسعهای استان تهران با حضور معاون رئیسجمهور رونمایی شد
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خراسان رضوی
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خط تولید داروی فاکتور هشت انسانی با حضور تولیت آستان قدس در مشهد به بهرهبرداری رسید.
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خراسان رضوی
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همزمان با پنجمین روز از دهه مبارک فجر بخش های جدید بیمارستان تخصصی رضوی با حضور تولیت آستان قدس رضوی به بهره برداری رسید.
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سمنان
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با حضور دبیر کل جمعیت هلال احمر مجتمع انبارهای استراتژیک امدادی هلال احمر در سمنان افتتاح شد
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سمنان
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آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آغاز سفر دو روزه خود به سمنان از نمایشگاه دستاوردهای سمنان در دوران انقلاب اسلامی بازدید به عمل آورد.
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فارس
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افتتاح پروژه گازرسانی به یک شهر و ۱۵۷ روستا، یک شهرک صنعتی و ۱۰۴ صنعت در شهرستان مرودشت با حضور وزیر دادگستری
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قم
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نمایشگاه کفش، صندل و صنایع وابسته قم با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.
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کردستان
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با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور خانه حمایتی سالمندان همزمان با پنجمین روز از دهه مبارک فجر در سنندج افتتاح شد.
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کرمانشاه
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سالن تجاری پایانه مرزی پرویز خان با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهرهبرداری رسید.
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کرمانشاه
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بازدید وزیر راه و شهرسازی از راهآهن کرمانشاه
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کرمانشاه
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عملیات اجرایی آزادراه بیستون-کرمانشاه-حمیل و قزانچی-کرمانشاه با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد.
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کرمانشاه
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۱۰۱۸ واحد مسکن مهر با حضور وزیر راه و شهرسازی و جمعی از مسئولان در کرمانشاه افتتاح شد.
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گلستان
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با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین مراسم افتتاح متمرکز پروژههای سپاه گلستان برگزار شد.
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همدان
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نیروگاه خورشیدی شهرستان کبودرآهنگ توسط معاون اول رئیسجمهور افتتاح شد.
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همدان
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معاون اول رئیسجمهور یک کارخانه فولاد را در شهرستان کبودرآهنگ افتتاح کرد.
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همدان
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بیمارستان ۸۲ تختخوابی آیتالله بهاری توسط معاون اول رئیسجمهور افتتاح شد.
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همدان
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کارخانه صنعتی گندلهسازی اسدآباد با حضور معاون اول رئیسجمهور بهصورت رسمی افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
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همدان
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یک شرکت داروسازی با حضور معاون اول رئیسجمهور در شهرستان تویسرکان افتتاح شد.
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همدان
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عملیات اجرایی ۳ پروژه آبرسانی در روستاهای تابعه استان همدان با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور آغاز شد.
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همدان
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یک کارخانه آهن و فرو سلیس با حضور معاون اول رئیسجمهور در ملایر افتتاح شد.
برخی از محورهای سخنان مسئولان در مراسم بهرهبرداری از پروژهها
وزیر ورزش و جوانان در آذربایجان شرقی: تعداد فضاهای ورزشی کشور بعد از پیروزی انقلاب ۱۴ برابر شده است
مسعود سلطانی فر ظهر امروز سهشنبه در آیین افتتاح استادیوم ۵ هزارنفری شهرستان مراغه با اشاره به پیشرفت ورزشی کشورمان طی این ۴۰ سال عمر انقلاب اسلامی اظهار داشت: نسبت به قبل از انقلاب فضاهای ورزشی کشورمان۱۴ برابر شده است و این دستاورد بزرگی برای کشورمان است.
وی با اشاره به اینکه سرانه فضای ورزشی نسبت به قبل از انقلاب ۳۲ برابر افزایشیافته است، گفت: سال آینده نیز ۱۲ استادیوم ۵ هزارنفری و ۱۰ سالن سرپوشیده ۶ هزارنفری به بهرهبرداری میرسد. ساخت این طرحها از ۲۰ سال قبل آغاز و نیمهتمام مانده بوده است.
سلطانی فر افزود: سه استادیوم ۱۵ هزارنفری نیز در ارومیه، زنجان و شاهرود به بهرهبرداری میرسد. همچنین سال آینده دو پیست دوچرخهسواری در رشت و ساری و سه سالن سرپوشیده دوومیدانی در یزد، اردبیل و خرمآباد به بهرهبرداری میرسد.
وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر اینکه از ابتدای سال ۹ استادیوم پنجهزارنفری در کشور افتتاح شده است، گفت: با وجود تحریمهای دشمن ولی وزارت ورزش و جوانان باوجود تمام مشکلات افتتاح سالنهای ورزشی را از هفته دولت آغاز کرده و هر هفته یک طرح بزرگ ورزشی در کشور به بهرهبرداری میرسد.
معاون رئیسجمهور در اردبیل: جذب ۱۵۰ هزار نفر در ادارات/ آزمونهای استخدامی جدید در راه است
جمشید انصاری پیش از ظهر سهشنبه در جریان بازدید از بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی شهرستان پارسآباد تصریح کرد: با خروج نیروهای انسانی از بدنه دولت نیروهای جدیدی جایگزین میشوند و بر این اساس میزان افراد جذبشده در دستگاههای اجرایی در طول سال متغیر است.
وی با رد مطالب مرتبط با عدم برگزاری آزمونهای استخدامی سراسری در نهادهای دولتی افزود: آزمون سراسری استخدامی اوایل سال آینده برگزار خواهد شد.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور یادآور شد: دولت نسبت به استخدام در دستگاههای اجرایی بیتفاوت نبوده و همهساله با توجه به میزان خروج نیروها از بدنه دستگاهها، آزمونهای استخدامی برگزار میکند.
انصاری از برگزاری آزمونهای استخدامی متناسب با نیازهای ادارات خبر داد و افزود: توجه به موضوع اشتغال از دغدغههای مهم دولت بوده و در این خصوص از تمامی ظرفیتهای موجود بهره خواهیم گرفت.
معاون رئیسجمهور در خصوص روابط بین ایران و جمهوری آذربایجان نیز یادآور شد: روابط رو به رشد و مثبتی را بین این دو کشور دوست و همسایه شاهد هستیم و در حال حاضر تعامل گستردهای در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی و فنی در جریان است.
معاون رئیسجمهور در البرز: راهآهن شمال-جنوب در نوبت ثبت جهانی است
علیاصغر مونسان صبح سهشنبه در سفری یکروزه به استان البرز، اظهار کرد: استان البرز دارای ظرفیتهای بینظیر گردشگری است. این استان همچنین در حوزه صنعت و کشاورزی حرفهایی برای گفتن دارد.
وی با تأکید بر اهمیت شکوفایی ظرفیتهای گردشگری استان البرز، گفت: همجواری استان البرز با پایتخت یکی دیگر از ظرفیتهایی است که باید موردتوجه قرار گیرد.
معاون رئیسجمهور با اشاره به اینکه مدیریت ارشد استان به شکوفایی ظرفیتهای گردشگری توجه دارد، گفت: همه باید برای توسعه گردشگری تلاش کنیم.
مونسان در بخش دیگری به مواصلاتی بودن البرز و اینکه بر سر راه ۱۴ استان کشور قرار دارد اشاره کرد و گفت: هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری در حوزه گردشگری این استان در حال انجام است.
وی با تأکید بر اینکه البرز در حوزه بوم گردی باید فعالتر شود، گفت: این استان ظرفیتهای گردشگری طبیعی بسیاری دارد، بوم گردی موردعلاقه مردم است برای این مهم باید برنامهریزی شود.
وی با تأکید بر اینکه صنعت گردشگری به توسعه کشور کمک میکند، گفت: در ۹ ماهه نخست سال جاری شش میلیون گردشگر خارجی به ایران سفرکردهاند این در حالی است که سال گذشته پنج میلیون و ۱۰۰ هزار نفر گردشگر به کشور آمدند.
معاون رئیسجمهور با اشاره به رشد ۵۴ درصدی گردشگری در ایران، گفت: نوسانات قیمت ارز به رشد گردشگری خارجی در ایران کمک کرده است از طرفی بسیاری از پارامترها را ازدستدادهایم بهعنوانمثال پروازهای مستقیم از مهمترین ابزارهای توسعه گردشگری است که در این حوزه مشکلاتی وجود دارد. ادامه اظهارات مونسان را اینجا بخوانید.
نوبخت در تهران: فاصله درآمدی دهکها از ۱۹ برابر به ۱۲ برابر کاهش یافته است
محمدباقر نوبخت صبح سهشنبه در مراسم رونمایی از اسناد توسعهای استان تهران که با حضور انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران و جمعی از مدیران و مسئولان استانی برگزار شد، طی سخنانی گفت: برای استفاده از هریک از ظرفیتهای استان و کشور باید سند برنامه داشته باشیم، که اسنادی مانند سند آمایش و سایر اسناد، ما را از وضع موجود به وضع مطلوب میرساند، توسعه کشورها بدون در نظر گرفتن ظرفیتها امکانپذیر نیست و باید چالشها و نقاط قوت و ضعف شناسایی شود.
معاون رئیسجمهور اضافه کرد: اقدامات مسئولین استان تهران در تهیه و تدوین این اسناد شایسته تقدیر است، باید برنامههای در راستای عدالت اجتماعی و تأمین اجتماعی را دنبال کنیم، چراکه توجه به عدالت باید در کنار اهتمام به تولید و توزیع عادلانه ثروت بهصورت توأمان صورت بگیرد، تصوری از نیمه دوم قرن ۲۰ شکلگرفته مبتنی بر اینکه رشد ،منشأ پیشرفت است درحالیکه توسعه به معنای افزایش تولید ملی نیست و باید در کنار رشد اقتصادی به عدالت در توزیع ثروت توجه شود تا در کنار افزایش ثروت، فاصله میان ثروتمندان و نیازمندان بیشتر نشود.
نوبخت گفت: استان تهران در حوزه اسناد توسعهای، میتواند الگو و سرمشق سایر استانها در کشور باشد.
جزئیات اظهارات نوبخت را اینجا ببینید.
تولیت آستان قدس رضوی: اعتماد به جوانان زمینه خودکفایی دارویی کشور را فراهم میکند
حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی ظهر سهشنبه در آیین افتتاح سایت تولید فاکتور ۸ نوترکیب و انواع فرآوردههای دارویی بیوتکنولوژی شرکت سامان داروی هشتم در مشهد اظهار کرد: میتوان با اعتماد به جوانان و اتکا به توان متخصصان داخلی و ظرفیتهای موجود، زمینه خودکفایی در تولید دارو و بینیاز شدن از وابستگی به کشورهای خارجی را فراهم کرد.
وی افزود: جوانان متخصص ایرانی برای تحقق استقلال اقتصادی در همه بخشها توانمند بوده و با کار و تلاش و بهرهگیری از نوآوریها و خلاقیتها در حوزه فناوری هستهای و سایر زمینهها خوش درخشیدهاند.
تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: کسانی که ملت ایران را تهدید و تحریم اقتصادی میکنند باید بدانند که این مردم چه در دوران دفاع مقدس و چه بعدازآن، همواره تحریمها را به فرصت تبدیل کردهاند و اگر در تنگنای اقتصادی قرار گیرند برای رسیدن به خودکفایی مصممتر خواهد شد.
وی گفت: با تأمین اعتبارات موردنیاز توسط سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی، فعالیتهای تحقیقاتی در زمینه تولید ۵ دارو بیماران سرطانی در شرکت سامان داروی هشتم آغاز شده است و طبق برنامهریزیها، تا سه سال آینده این داروها تولید و وارد بازار خواهد شد.
ادامه اظهارات رئیسی را اینجا بخوانید.
وزیر ارتباطات در سمنان: استفاده از دیتاهای مرکز تبادل اطلاعات کشور ۴۸ برابر شده است
محمدجواد آذری جهرمی شامگاه سهشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای نظام در سمنان بابیان اینکه از ابتدای فروردینماه امسال مرکز تبادل اطلاعات یا انآیایکس دولت الکترونیک بهطورجدی ارتقا یافته است، تأکید کرد: تعداد تبادل ارتباط این مرکز از دو میلیون مورد به حدود ۹۶ میلیون رسیده است.
وی بابیان اینکه این آمار نشان از ۴۸ برابر شدن حجم استفاده از دیتاهای سامانه انآیایکس میدهد، افزود: خوشبختانه تعداد دستگاههای متصل نیز رشد قابلتوجه داشتهاند.
عضو کابینه دوازدهم بابیان اینکه خوشبختانه توانستهایم در راستای دولت الکترونیک گامهای خوبی را در سال جاری برداریم، تأکید کرد: ۲۳ پروژه مصوب در این حوزه وجود دارد که بایستی تا سال ۹۹ این طرحها به بهرهبرداری برسد که یکی از مهمترین آنها بحث سلامت است که در بابلسر طی دو هفته گذشته بازدیدهای اولیه انجامشده و پیشرفتهای طرح پایلوت خوب بوده و با توجه به اینکه وزیر بهداشت رأی اعتماد گرفته است، احتمالاً هفته آینده با وی سفری به کرمان در همین موضوع خواهیم داشت.
وزیر دادگستری در فارس: رفع مشکلات اولویت دولت است/ معذرتخواهی بابت کمبودها
علیرضا آوایی ظهر سهشنبه در مراسم افتتاح پروژه گازرسانی به یک شهر و ۱۵۷ روستا، یک شهرک صنعتی و ۱۰۴ صنعت در شهرستان مرودشت تأکید کرد: آنچه بهعنوان اولویت در دولت مطرح بوده و همچنان نیز وجود دارد خدماترسانی به مردم و رفع مشکلات است.
وی تأکید کرد: برای رسیدن به این مهم از تمامی توان استفادهشده است اما بهطور حتم کمبودهایی وجود دارد که من از جانب خودم و دولت از مردم معذرتخواهی میکنم.
وزیر دادگستری یادآور شد: طی ۴۰ سال گذشته از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد پیشرفتها و دستاوردهای بزرگی بودهایم که باید آنها را پاس بداریم.
آوایی تصریح کرد: آنچه میتواند موفقیتهای بیشتر و رفع مشکلات را به همراه داشته باشد همدلی و اتحاد است.
وزیر راه و شهرسازی در کرمانشاه: تغییر آییننامه ساختوساز در کشور بر اساس تجارب زلزله کرمانشاه
محمد اسلامی بعدازظهر امروز سهشنبه در روند بازدید از مناطق زلزلهزده سرپل ذهاب و مسکن مهر این مناطق در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همه ساختوسازها در کشور بر اساس ضوابط و معیارهای قانونی صورت میگیرد و سازمان نظاممهندسی هم موظف به نظارت بر آنها است.
وی با اشاره به وضعیت مسکن مهر سرپل ذهاب در زلزله سال گذشته، افزود: اتفاقی که در مسکن مهر این منطقه اتفاق افتاد به دلیل عدم رعایت آییننامهها و اجرا نشدن آنها بود و این واحدها در جریان زلزله ایستایی و پایداری خوبی از خود نشان ندادند.
وزیر راه و شهرسازی از تغییر آییننامههای ساختوساز با توجه به تجارب زلزله سال گذشته خبر داد و بیان داشت: معیارها و ضوابط آییننامه تغییر پیدا کرده است تا واحدها استحکام و ایستایی بیشتری داشته باشد.
محمد اسلامی همچنین در آیین آغاز عملیات اجرایی آزادراه کرمانشاه-حمیل و کنارگذر شرقی اظهار داشت:در اولین روزهای دهه مبارک فجر شاهد آغاز عملیات اجرایی یک پروژه مهم و کلیدی هستیم و این پروژه یک قطعه از کریدور با اهمیت ترانزیتی کشور است که این عملیات با مشارکت بخش خصوصی آغاز شد.
وی با بیان اینکه پروژههای زیرساختی پروژههای امیدآفرین و شتاببخش به توسعه هستند، گفت: در شرایط کنونی کشور به حضور بخش خصوصی بهصورت پیوسته در توسعه زیرساختها و پیشرفت کشور نیاز داریم و باید این حضور را بهصورت پیوسته تسهیل کنیم.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: امیدواریم شاهد اجرای این پروژه با سرعت قابلقبول باشیم و وزارت از اجرای این پروژه حمایت میکند.
وی با اشاره به راهآهن کرمانشاه نیز گفت: با توجه به شرایطی که وجود دارد باید سعی کنیم با فرصتی که کنسرسیوم اعلام کرد به دنبال تأمین منابع مالی راهآهن باشیم و بانکها موافقت کردهاند تا در صورت حضور بخش خصوصی در این پروژه، هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنند که میتوان از آن حتی برای همین آزادراه هم استفاده شود.
سردار غیب پرور در گلستان: گدایی کردن در مقابل برخی از کشورهای غربی آفت است
سردار غلامحسین غیبپرور، ظهر سهشنبه در همایش تبیین دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب و دوران پس از پیروزی نهضت را به اقتضاء سن و عمری که از خداوند گرفتیم درک کردیم و کسی نیست که بگوید انقلاب و دستاوردهایش را درک نکرده است.
وی افزود: اگر قرار باشد دستاوردهای انقلاب اسلامی مرور شود معتقد هستم که بهاندازه همه جمعیت بالغ ایران اسلامی میتوانیم نظر داشته باشیم؛ دلیل این امر هم روشن است چون انقلاب ما فوقالعاده گسترده، ژرف و عمیق، متنوع و مهمتر از همه انقلابی است که هنوز زنده و پویا است.
غیب پرور افزود: خود آمریکاییها میگویند بیداری ملتها و اتفاقاتی که در خاورمیانه بروز میکند همه اینها دنباله انقلاب اسلامی است. میگویند اگر شاه را حفظ کرده بودیم این اتفاقات نمیافتاد. کدام سرزمین را سراغ دارید که فهم و استقلالخواهی مردم رشد نکرده باشد حتی در عربستان سعودی هم این استقلال خواهی دیده میشود یا مردم یمن پنج سال است که با دستخالی با کمترین امکانات میجنگند.
وی ادامه داد: لبنان را ببینید، رژیم اشغالگری که آنهمه ادعا داشت، در پرچمش دو خط آبی کشیده که من نیل تا فرات را میخواهم اما الآن در خودش گیر کرده و نمیداند چگونه خودش را جمع کند. اکنون سید حسن نصرالله به پشتوانه انقلاب اسلامی چگونه در خط مقدم فریاد میزند و این از برکات انقلاب اسلامی است.
غیب پرور با بیان اینکه انقلاب اسلامی بحث شیعه و سنی نیست، گفت: در بحرینی که تا سال ۱۳۴۹ جزو استانهای جنوبی کشورمان بود بهقدری شاه کشور بد عمل کرد که آن را از دست دادیم.
وزیر اطلاعات در مازندران: انقلاب اسلامی خیزش عظیم تاریخی است/ تدوین ۳۴۰ کتاب تاریخ انقلاب
۱۲ جلد کتاب بهعنوان روزشمار انقلاب اسلامی در مازندران بر پایه اسناد ساواک با همت وزارت اطلاعات در مازندران رونمایی شد.
حجتالاسلام سید محمود علوی صبح سهشنبه در آیین رونمایی از ۱۲ جلد کتاب نقش مردم مازندران در انقلاب اسلامی، با گرامیداشت دهه فجر و چهلسالگی انقلاب اسلامی و ایام فاطمیه با اشاره به تدوین کتاب خیزش مازندران در انقلاب اسلامی بر پایه اسناد بهجامانده از اسناد سازمان مخوف ساواک اظهار داشت: این اقدام کوچکترین حق مردم مازندران بود تا گوشهای تاریخ این مرزوبوم کشور تدوین و حماسهآفرینیهای مردم استان به تصویر کشیده شود.
وزیر اطلاعات در بخشی از سخنانش با بیان اینکه وزارت اطلاعات گنجینه عظیمی از اسناد سازمان امنیت و اطلاعات (ساواک) را در اختیار دارد گفت: وقتی دشمن شهادت به مبارزات یک شخصیت فرهیخته جامعه دهد در صحت آن کمتر میتوان تردید کرد و جفای به مردم است که اسناد در گنجینهها باقی بماند و مردم از آن بهرهمند نشوند.
حجتالاسلام علوی با اشاره به ساخت مرکز اسناد اظهار داشت: وزارت اطلاعات تاکنون ۳۴۰ جلد کتاب بر پایه اسناد ساواک تدوین کرده است و در استانهای مختلف رونمایی شده که ۱۲ جلد مربوط به مازندران است.
وی با اشاره به فرمایش حضرت امام راحل مبنی بر اینکه نباید بچههای انقلاب در پیچوخمهای تاریخ فراموش شوند، تدوین کتاب را ازجمله راهکارها برای پیشگیری از فراموشی آن برشمرد و گفت: ستمستیزی مردم از ویژگیهای مازندران است که برابر حاکمیتهای ستمگر مقاومت کردند و به روی امویان آغوش گشوده است.
جهانگیری در همدان: فاصله فقیر و غنی در کشور بهشدت کاهش یافته است/حرکت به سمت عدالت
اسحاق جهانگیری ظهر سهشنبه در ادامه سفر یکروزه خود به استان همدان در شهرستان ملایر عنوان کرد: انقلاب اسلامی ایران با آرمانهای امام خمینی و همراهی مردم به پیروزی رسید و تثبیت شد.
وی با بیان اینکه ایران آزادترین کشور منطقه در خاورمیانه است، گفت: سیستم ما هم ایراداتی دارد که باید رفع شود اما استقلال و آزادی موجود در این کشور مثالزدنی است.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه آرمانهای انقلاب امروز برای نسل جوان تازگی دارد و همیشه برای ملت ایران آرمانهای بزرگی است، گفت: ملت ایران با پیروزی انقلاب به استقلال، آزادی و عدالت رسیدند و باید به انقلاب اسلامی افتخار کنیم چراکه با واسطه پیروزی انقلاب مردم بر سرنوشتشان حاکم شدند.
جهانگیری با اشاره به اینکه جشنهای انقلاب امروز فرصتی است که همه افتخارات و دستاوردهای انقلاب برای نسل جوان و مردم بازگو شود عنوان کرد: ما در پیروی انقلاب دنبال عدالت بودیم که یک گوهر بینظیری است.
جهانگیری بابیان اینکه برخی رسانههای خارجی اصرار دارند بگویند وضع ملت ایران بدتر از قبل شده است، گفت: با شاخصهای معتبر میگویم فاصله فقیر و غنی بهشدت کاهشیافته و حرکت به سمت عدالت بوده است.
وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) در همان سالهای ابتدایی نهادهای خدمات رسان فراوانی را تأسیس کردند که وظیفه اصلی آنها خدماترسانی به محرومین جامعه بود، گفت: خدمات دولتی شامل، برق، آب، گاز، مخابرات و راه عبور به دورترین مناطق کشور رسیده است.
وی با بیان اینکه ما از فساد موجود در کشور ناراحتیم و به دنبال ریشهکنی آن هستیم، گفت: طی سالهای اخیر در بخش صنایع معدنی اتفاقات بینظیری در کشور رقم خورده بهطوریکه ظرفیت برداشت از معادن چندین برابر رشد داشته کما اینکه در بحث فرو آلیاژها و صنایع معدنی بخش نفت، گاز و برق و انرژی کشور پیشرفت فراوانی داشته است.
معاون اول رئیسجمهور همچنین از سرمایهگذاری بیش از یکصد هزار میلیارد تومان طرح در کل کشور خبر داد.
وزیر نیرو در همدان: ایران کشوری نیروگاه ساز است/۵۷ هزار روستا از نعمت برق بهرهمندند
رضا اردکانیان ظهر سهشنبه در بازدید از سد خرمرود تویسرکان با بیان اینکه این پروژه از برنامه زمانبندی جلوتر است، گفت: در حال حاضر قریب ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۷۵ درصد جمعیت روستایی در کشور از آب سالم برخوردارند.
وی با بیان اینکه ۴۰ سال پیش تنها ۴ هزار روستا از برق برخوردار بودند اما امروز ۵۷ هزار روستا از این نعمت بهرهمندند، گفت: ۴۰ سال پیش ظرفیت برق ۷ هزار مگاوات بود اما امروز بیش از ۸۰ هزار مگاوات نیروگاه در کشور وجود دارد.
وزیر نیرو با بیان اینکه ایران کشوری نیروگاهساز است و در منطقه بهعنوان سازنده توربینهای گازی مطرحشده است، به مشکل نیروگاه شهید مفتح همدان اشاره کرد و گفت: در این نیروگاه آب مصرفی با کیفیت را در اختیار شرب میگذاریم و پساب تصفیهشده را به مصرف میرسانیم.
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