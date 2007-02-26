به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون اجتماعی مجلس طی اظهارنظری در مورد وضعیت بخش رفاه و تامین اجتماعی در لایحه بودجه 1386 کل کشور متذکر شد که امور بازنشستگی در سال 1385 با 6 مساله عمده از نظر بودجه‌ای رو به رو بوده که لایحه بودجه در سال 1386 باید تکلیف آن‌ها را به طور مشخص و معین روشن کند.

مرکز پژوهش‌ها سپس بر لزوم پیش‌بینی اعتبار لازم برای پرداخت حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم در لایحه بودجه سال 1386 کل کشور، پیش‌بینی اعتبار لازم به منظور پرداخت افزایش کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد بازنشستگان 60 سال و بالاتر و از کارافتادگان در سال‌های 1385 و 1386 و پیش بینی بار مالی ناشی از اجرای فصل تامین اجتماعی لایحه مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال 1386 کل کشور تاکید کرد و افزود: این موارد سه مشکل عمده بودجه‌‌ای بازنشستگان در سال 85 بوده‌اند.



مرکز پژوهش‌ها در ادامه سه مشکل دیگر موجود در این زمینه را برشمرد و افزود: در همین حال پیش‌بینی منابع مالی لازم برای بخش حمایتی نظام بازنشستگی (افزایش حداقل حقوق) به ویژه برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور بازپرداخت بدهی دولت به سازمان‌های بیمه‌ای و اصلاح موارد مرتبط با نظام بازنشستگی نیز ضرورت دارد.

این مرکز همچنین در خصوص بند «د» لایحه بودجه تاکید کرد که این بند در خصوص – حقوق- بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیاز به پیش‌بینی اعتبار دارد زیرا در لایحه بودجه سال 1386 در این زمینه اساسا پیش‌بینی لازم به عمل نیامده است.

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌ها همچنین دیدگاه‌های خود را پیرامون بودجه بخش‌های تابعه رفاه و تامین اجتماعی، امور حمایتی و توانبخشی، امور کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، بازنشستگی، بیمه‌بیکاری و امور مدیریت امداد و نجات اعلام کرده است.