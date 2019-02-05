دیدار روحانی و پوتین در حاشیه نشست سوچی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «لوان جاگاریان» سفیر روسیه در ایران اظهار داشت که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران در حاشیه اجلاس سه گانه سوچی درمورد سوریه دیداری دو جانبه خواهد داشت.

جاگاریان گفت: یک جلسه دوجانبه بین روسای جمهور ایران و روسیه در حاشیه نشست در مورد سوریه برنامه ریزی شده است و انتظار می رود که در این دیدار همکاری های تجاری و اقتصادی مورد بحث قرار گیرد.

وی افزود: مسکو و تهران دلار را در معاملات اقتصادی دوجانبه کنار گذاشته اند و قصد دارند تا به طور کامل از پول های ملی استفاده کنند و در موارد لزوم، از یورو استفاده کنند.

گفتنی است که نشست سه جانبه صلح سوریه موسوم به آستانه، درخصوص بهبود اوضاع سوریه، با حضور ایران، روسیه و ترکیه، ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن) در سوچی روسیه برگزار می شود.