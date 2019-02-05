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۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۲۸

سفیر روسیه در ایران خبر داد؛

دیدار روحانی و پوتین در حاشیه نشست سوچی

دیدار روحانی و پوتین در حاشیه نشست سوچی

سفیر روسیه در ایران از دیدار دوجانبه رئیس جمهور روسیه با رئیس جمهور ایران در حاشیه نشست سوچی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «لوان جاگاریان» سفیر روسیه در ایران اظهار داشت که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران در حاشیه اجلاس سه گانه سوچی درمورد سوریه دیداری دو جانبه خواهد داشت.

جاگاریان گفت: یک جلسه دوجانبه بین روسای جمهور ایران و روسیه در حاشیه نشست در مورد سوریه برنامه ریزی شده است و انتظار می رود که در این دیدار همکاری های تجاری و اقتصادی مورد بحث قرار گیرد.

وی افزود: مسکو و تهران دلار را در معاملات اقتصادی دوجانبه کنار گذاشته اند و قصد دارند تا به طور کامل از پول های ملی استفاده کنند و در موارد لزوم، از یورو استفاده کنند.

گفتنی است که نشست سه جانبه صلح سوریه موسوم به آستانه، درخصوص بهبود اوضاع سوریه، با حضور ایران، روسیه و ترکیه، ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن) در سوچی روسیه برگزار می شود.

کد مطلب 4534918

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