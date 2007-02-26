ارائه کارنامه تحصیلی دانش آموز در قبال وجه الضمان اولیاء ! ؛ نگاهی به دریافت کمکهای اجباری مدارس از اولیاء دانش آموزان

در سالهای اخیر بحثهای فراوانی در خصوص ممنوعیت دریافت اجباری پول از دانش آموزان مطرح شده است ، دستورالعملها و بخش نامه های فراوانی نیز در این خصوص به مدیران مدارس ابلاغ شده اما در این میان البته آنچه به جایی نرسد فریاد است.

از سویی بحث ممنوعیت دریافت وجه نقد به صورت اجباری از طریق رسانه ها مکرر مطرح می شود ،از سوی دیگر مدیران بدون توجه به این صبحتها کار خود را می کنند چون باید بودجه های مدرسه را تامین کنند!

مدیر یک مجتمع آموزشی واقع در یکی از مناطق محروم کرج از حدود یک ماه قبل دانش آموزان مدرسه را مکلف به پرداخت 10 هزار تومان به عنوان خودیاری کرده است. پس از چندی از آنجا که مجتمع در منطقه محرومی واقع است و پرداخت این مبلغ از سوی بسیاری از خانواده ها مقدور نیست ، متولیان آموزشگاه ، شوفاژ مدرسه را قطع کرده اند و به دانش آموزان گفته اند پولی برای راه اندازی مجدد سیستم حرارتی نداریم!

یک دانش آموز مقطع راهنمایی این مجتمع به خبرنگار مهر گفت : "هر روز لیستی به معلمان می دهند که اسامی دانش آموزانی که پول نداده اند در آن نوشته شده است. برای دریافت کارنامه ، شرکت در برنامه های فرهنگی و اردویی و هر برنامه و موضوع دیگری ، بلافاصله لیست شان را رو می کنند و می گویند باید تسویه حساب کنید".

این دانش آموز اظهار داشت : " از آنجا که من دلم نمی خواست هر روز جلوی دوستانم سرخ و سفید شوم ، پلاک طلایی که یادگاری بود فروختم تا پول درخواستی مدرسه را بدهم."

دانش آموز دیگری تصریح کرد : "مسئولانی که این گونه با بچه ها رفتار می کنند اصلا فکر روحیات ما را نکرده اند. از ابتدای سال به بهانه های مختلف از یک هزار تا 10 هزار تومان از ما پول می خواهند کسی هم به آنان نمی گوید چه می کنید. در جواب اعتراض بچه ها هم می گویند مدرسه خرج دارد فکر کرده اید چگونه امورات مدرسه می گذرد."

یک دانش آموز مقطع ابتدایی نیز که پول خودیاری اجباری خود را نپرداخته است ، به خبرنگار مهر گفت : "کارنامه نوبت اولم را هنوز نگرفته ام چون پول نداده ام مادرم هم گفته است ما همه نمره های تو را می دانیم و نیازی به کارنامه نیست اما من دلم می خواهد کارنامه ام را که پر از 20 است ، ببینم."

مدیر یک مدرسه که اقدامی مشابه این در مدرسه اش انجام داده است در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد : "بودجه هایی که آموزش و پرورش به مدیران می دهد کفاف جزئی ترین امور مدرسه را نمی دهد.

این مدیر که نخواست نامش عنوان شود ، تصریح کرد : "به هر حال والدین دانش آموزان باید در امور مدرسه فرزندان خود مشارکت کنند و اگر اجبار در کار نباشد مشارکتی هم صورت نمی گیرد ، از سوی دیگر ما دانش آموزان را برای پرداخت این وجه به مدرسه به طور کامل توجیه می کنیم."

وی افزود : "در تمام دنیا به رغم بودجه هایی که آموزش و پرورش به مدارس اختصاص می دهد والدین نیز موظف به مشارکت در امور مالی مدارس هستند و اگر این امر در ایران نیز به صورت قانونمند درآید مشکلات کنونی مرتفع خواهد شد".

رئیس یکی از مناطق آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت : مطابق دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش دریافت هر گونه وجه به هر صورتی از دانش آموزان ممنوع است مگر آنکه آنان به میل خود در حل مشکلات مالی مدارس سهیم شوند.

این مسئول افزود: همین موضوع سرانه مدارس را به صفر رسانده است زیرا اغلب وجوهاتی که تحت عنوان خودیاری از دانش آموزان دریافت می شود صرف تعمیرات ، مرمت و نگهداری مدرسه می شود و به طور معمول بودجه های آموزش و پرورش برای این بخش کافی نیست.

به گزارش مهر ، بر اساس دستورالعمل صریح آموزش و پرورش اعطای کمکهای مردمی از سوی اولیای دانش آموزان و سایر افراد به مدارس باید کاملا داوطلبانه باشد و در مقابل دریافت این کمکها رسید صادر شود. همچنین ثبت نام ، برخورداری از برنامه های مدرسه ، دریافت کارنامه و... به هیچ عنوان نباید مشروط به پرداخت وجه شود اما آنچه که در عمل دیده می شود غیر این است.

چندی پیش نیز نحوه جذب مشارکتهای مردمی در وزارت آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص نحوه های مشارکت جویی بیشتر دانش آموزان و اولیای آنان در مدارس چاره جویی شد.

بر اساس آخرین بررسیهای صورت گرفته شوراهای آموزش و پرورش موظف اند یک ماه قبل از آغاز سال تحصیلی با توجه به شرایط اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مدارس نحوه جذب مشارکت های اولیای دانش آموزان را بررسی و پس از تصویب در استان به مدارس ابلاغ نمایند.

گزارش عملکرد جذب مشارکتها نیز 15 مرداد هر سال باید به سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان و معاونت توسعه مشارکتهای مردمی ارسال شود تا نحوه هزینه ، میزان آن و چگونگی جذب مشخص شود.

البته ناگفته نماند که مقام ارشد وزارت آموزش و پرورش نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ، اعلام کرده بود که " وقتی والدین 300 میلیارد تومان به مدارس کمک می کنند ، دلیلی برای دریافت اجباری این پول وجود ندارد."

محمود فرشیدی گفته بود که "از نگاه شرعی و قانونی نیز دریافت کمک اجباری به وزارت آموزش و پرورش مفهومی ندارد و با افرادی که از والدین تقاضای کمک ناخواسته دارند برخورد خواهد شد."

با این اوصاف امید می رود دیگر هیچ دانش آموزی سر کلاس به دلیل نپرداختن پول اجباری سرخ و سفید نشود ، هیچ کارنامه ای برای دریافت پول در دفتر مدرسه گرو نماند و هیچ دانش آموزی سرمای هوای زمستان را به جان نخرد.