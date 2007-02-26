به گزارش خبرنگار مهر، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، دارایی‌های خارجی کشور در پایان آبان‌ماه را 529 هزار و 338 میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به رقم 383 هزار و 470 میلیارد ریالی آبان‌ماه سال 84 رشد 38 درصدی نشان می‌دهد.

دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان آبان‌ماه امسال نسبت به ابتدای سال‌جاری که رقمی حدود 428 هزار میلیارد ریال بود نیز از رشد 23.6 درصدی برخوردار شده است.

دارایی‌های خارجی بانک مرکزی طی چند سال اخیر از رشد دائمی برخوردار بوده است به طوری که از رقم 256 هزار میلیارد ریال در آبان‌ماه 83 به 299 هزار میلیارد ریال در اسفندماه 83 و 383 هزار میلیارد ریال در آبان‌ماه 84 افزایش یافت و طی سال‌جاری نیز رشد آن با سرعت بیشتری ادامه یافت.

مجموع دارایی‌های خارجی کشور در پایان مهرماه سال‌جاری 518 هزار و 946 میلیارد ریال معادل 57.6 میلیارد دلار بود.

بنابر اعلام اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، دارایی‌های خارجی سیستم بانکی کشور نیز در پایان آبان‌ماه امسال به رقم 875 هزار و 726 میلیارد ریال معادل 97.3 میلیارد دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 26.1 درصد افزایش یافته است.

نقدینگی

همچنین حجم نقدینگی کشور در پایان آبان‌ماه با بیش از 19 هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به ابتدای سال‌جاری به 111 هزار و 398 میلیارد ریال رسید.

اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در ادامه افزود: حجم نقدینگی کشور از 92.1 هزار میلیارد ریال در ابتدای سال‌جاری به 111 هزار و 398 میلیارد ریال در پایان آبان‌ماه امسال رسیده است.

رشد نقدینگی کشور در 12 ماهه منتهی به آبان‌ماه سال‌جاری به 6 درصد رسیده است و حجم نقدینگی در پایان آبان‌ماه نسبت به ابتدای سال‌جاری نیز رشد 21 درصدی نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم پول در کشور در پایان آبان‌ماه به 34.9 هزار میلیارد ریال و حجم شبه پول به 76.4 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به آبان‌ماه سال قبل به ترتیب 29.2 و 39.4 درصد رشد نشان می‌دهند.

رشد اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در 12 ماهه منتهی به آبان‌ماه امسال به 22.6 درصد رسید و از 38.6 هزار میلیارد ریال آبان‌ماه سال 84 به 47.3 هزار میلیارد ریال در آبان‌ماه امسال رسیده است.

حجم نقدینگی کشور طی دو سال اخیر رشد روزافزونی داشته است و از 61 هزار میلیارد ریال در آبان‌ماه سال 83 به 81 هزار میلیارد ریال در آبان‌ماه 84 و 111 هزار میلیارد ریال در آبان‌ماه 85 افزایش یافته است.

سپرده‌های غیر دیداری

در همین حال، میزان سپرده‌های غیردیداری در بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در 12 ماهه منتهی به آبان‌ماه امسال 39.4 درصد رشد کرد.

اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی سپرده‌های غیردیداری (قرض‌الحسنه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مدت‌دار) بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان آبان‌ماه سال‌جاری را 764 هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

از ابتدای سال‌جاری تا پایان آبان‌ماه، بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور مجموعا 161 هزار میلیارد ریال سپرده‌های غیردیداری جذب کردند و بدین ترتیب حجم سپرده‌های غیردیداری بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور از 603 هزار میلیارد ریال ابتدای سال به 764 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در پایان آبان‌ماه امسال به 119 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 42 درصد رشد نشان می‌دهد.

از رقم فوق، 38 هزار میلیارد ریال مربوط به صندوق پس‌انداز مسکن و 81 هزار میلیارد ریال نیز مربوط به سایر سپرده‌ها بوده است.

حجم سرمایه‌‌گذاری‌های مدت‌دار بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور نیز در 12ماهه منتهی به آبان‌ماه امسال از رشد 38.5 درصدی برخوردار بوده و از 446 هزار میلیارد ریال آبان 84 به 618 هزار میلیارد ریال آبان سال‌جاری افزایش یافته است.

از رقم 618 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار، 300 هزار میلیارد ریال مربوط به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و 318 هزار میلیارد ریال نیز مربوط به سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت بوده است که نسبت به آبان سال 84 به ترتیب 47 و 31 درصد رشد یافته‌اند.

بدهی دولت به بانک‌ها

همچنین بدهی دولت به سیستم بانکی کشور در پایان آبان‌ماه سال‌جاری به حدود 151 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم سال گذشته 13 درصد رشد نشان می‌دهد. اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در ادامه بدهی بخش دولتی (شامل دولت و شرکت‌های دولتی) به سیستم بانکی کشور در پایان آبان‌ماه را 245 هزار و 128 میلیارد ریال عنوان کرد.

رقم فوق نسبت به رقم 235 هزار میلیارد ریالی ابتدای سال‌جاری 4 درصد و نسبت به رقم 232 هزار میلیارد ریالی آبان‌ماه سال گذشته 5.6 درصد رشد نشان می‌دهد.

در حالی که بدهی دولت به سیستم بانکی در 12 ماهه منتهی به آبان‌ماه امسال از رشد 13 درصدی برخوردار بوده، بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی در همین مدت 4.4 درصد کاهش یافته است.

بر این اساس، بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی در پایان آبان‌ماه امسال به رقم 94 هزار و 160 میلیارد ریال بالغ شده که نسبت به رقم 99.8 هزار میلیارد ریالی ابتدای امسال کاهش 5.7 درصدی و نسبت به رقم 98.5 هزار میلیارد ریال آبان سال قبل کاهش 4.4 درصدی نشان می‌دهد.

بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی در 12 ماهه منتهی به آبان‌ماه سال گذشته 15.9 درصد رشد یافته بود که این رشد در سال‌جاری منفی شده است.

همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان آبان‌ماه سال‌جاری با 1.6 درصد رشد نسبت به آبان سال 84 به 127 هزار و 972 میلیارد ریال رسیده است.

از رقم فوق، 104 هزار میلیارد ریال آن بدهی دولت به بانک مرکزی و 23.8 هزار میلیارد ریال نیز بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی بوده که نسبت به آبان سال قبل به ترتیب 1.2 و 3.8 درصد رشد نشان می‌دهند.