امروز در تاریخ

| در گذشت آیت الله میرزا هاشم آملی :
درچنین روزی در سال 1371 هجری شمسی ، آیت الله میرزا هاشم آملی از عالمان نام آور حوزه علمیه قم دار فانی را وداع گفت . آیت الله العظمی حاج میرزا هاشم آملی، یکی از بزرگان شهرستان آمل و از استادان بزرگ فقه و اصول در حوزههای نجف و قم است. آن عالم ربانی در یکی از روستاهای آمل دیده به جهان گشود . ایشان پس از فراگیری علوم مقدماتی نزد استادان بزرگوار خویش چون علامه نائینی و علامه آقا ضیا عراقی و اخذ در جه اجتهاد به تدریس در حوزههای آمل، تهران، قم و نجف پرداختند . آن عالم بزرگوار همچنین به تربیت عالمان بسیاری همت گماردند که مهمترین آنها در حال حاضر آیت الله جوادی آملی است . ایشان سرانجام در ششم اسفند 1371 هجری شمسی بدرود حیات گفت . پیکر پاکش را در جوار کریمه اهل بیت (ع) حضرت فاطمه معصومه (س) در قم به خاک سپردند . کَشفُ الحَقایِق؛ مَجمَعُ الاَفکار؛ و مُنتَهَی الاَفکار از جمله اثار ایشان است .
درگذشت علامه دهخدا :
علی اکبر دهخدا در سال 1297 هجری قمری در تهران به دنیا آمد . پدرش خانباباخان ازملاکان متوسط قزوین بود. هنگامی که علی اکبردهخدا ده ساله بود پدر وی وفات یافت ، و دهخدا تحت نظر مادر خویش به تحصیل ادامه داد. وی تحصیلات مقدماتی را تحت نظر یکی از فضلای عصر بنام شیخ غلامحسین بروجردی آموخت. بعدها که مدرسه سیاسی در تهران افتتاح شد، دهخدا در آن مدرسه مشغول تحصیل شد و شروع به فراگیری زبان فرانسه کرد . وی مدتی بعد به خدمت وزارت امور خارجه در آمدو دربیست و چهار سالگی به همراه معاون الدوله غفاری به اروپا رفت . او پس ازدو سال اقامت در اروپا به تهران بازگشت و همزمان با وقایع مشروطه در سال 1285 هجری شمسی با همکاری مرحوم جهانگیرخان و مرحوم قاسم خان روزنامه صور اسرافیل را منتشر کرد. او در این روزنامه ستون طنز «چرند و پرند» را با امضاء « د خو» می نوشت . "دخو " به لهجه قزوینی یعنی " کد خدا " که با نام خانوادگی وی "دهخدا " هم معنی است . ستون وی در این روزنامه با استقبال عمومی همراه شده بود . پس از تعطیلی مجلس شورای ملی دهخدا به اروپا رفت اما در پاریس از کار مطبوعاتی بازننشست . وی در سویس چند شماره از «صوراسرافیل» را به کمک میرزا ابوالحسن خان پیر نیا (معاضد الدوله) منتشر کرد. دهخدا به استانبول با زگشت و در این شهر به انتشار روز نامه ای با نام سروش همت گمارد . دهخدا اما پس از فتح تهران یک دوره نماینده مجلس شورای ملی نیز شد . وی د ر دوران جنگ بین المللی اول به طور کلی از سیاست کناره گرفت و تنها به انجام کارهای فرهنگی روی آورد و مدتی رییس تفتیش وزارت عدلیه، رییس مدرسه علوم سیاسی و رییس مدرسة عالی حقوق و علوم سیاسی تهران بود . علامه دهخدا در ساعت شش و سه ربع بعدازظهر روز دوشنبه هفتم اسفند ماه 1334 ه ش در خانه مسکونی خویش واقع در خیابان ایرانشهر (جلال بایار) به رحمت ایزدی پیوست. پیکر آن مرحوم در ابن بابویه در مقبره خانوادگی مدفون است . لغت نامه بزرگ دهخدا که در بیش از پنجاه جلد به چاپ رسیده است و شامل همه لغات زبان فارسی با معنای دقیق و اشعار و اطلاعاتی درباره آنهاست 45 تا 50 سال از عمر شریف دهخدا را به خود اختصاص داد . همچنین کتاب امثال و حکم او سرشار از مفاهیم و معارف نغز است . او شاعری چیره دست هم بود و بر خی از منتقدان ادبی مسمط او با نام “ یادآر ز شمع مرده یاد آر” را که در سوگ میرزا جهانگیر خان صور اسرافیل که به جرم فعالیت های آزادیخواهانه در دوره نهضت مشروطیت به دار آویخته شد، سروده است ، مطلع آثار نو گرای فارسی می دانند .
یاد آر ز شمع مرده، یاد آر
ای مونس یوسف اندر این بند تعبیر عیان چو شد تو را خواب
اختر به سحر شمرده یاد آر
چون باغ شود دوباره خرم ای بلبل مستمند مسکین
از سردی دی، فسرده یاد آر
ای همره تیه پور عمران بگذشت چو این سنین معدود
بربادیه جان سپرده ، یادآر
چون گشت زنو زمانه آباد ای کودک دوره طلایی
تسنیم وصال خورده ، یادآر
بر گزاری انتخابات شوراها :
در چنین روزی در سال 1377 ه ش برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی فصل هفتم قانون اساسی که برای مدتی معوق مانده بود ، به اجرا در آمد . اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد : برای پیشبرد سریع بر نامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی ، و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان ، یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر ، شهرستان ، یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند . شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کند . همچنین بر اساس اصل یکصد و یکم ، شورای عالی استانها تشکیل خواهد شد .
در چنین روزی در سال 1372 هجری شمسی ، در سحر گاه دهها هزار تن از نمازگزاران فلسطینی در حال ادای فریضه نماز در مسجد حضرت ابراهیم شهر الخلیل آماج گلوله های سربازان رژیم صهیونیستی قرار گرفتند . در این حمله به دستور گولدن شتاین بیش از شصت تن از نمازگزاران شهید و بیش از سیصد تن به شدت مجروح شدند. پس از این حادثه مقررات منع آمد و شد در شهر الخلیل برقرار شد و صدها تن از نیروهای ویژه صهیونیست ها وارد مسجد حضرت ابراهیم شدند.
در چنین روزی در سال 1815 میلادی ناپلئون بناپارت که از سوی اتحادیه کشورهای مخالف به جزیره « البا» در مدیترانه تبعید شده بود ، دوباره به فرانسه باز گشت . ناپلئون از این پس یک دوره حکومت صد روزه را در این کشور آغاز کرد .
همه ساله چنین روزی به عنوان روز ملی کویت گرامی داشته می شود . کویت کشوری است در جنوب غربی آسیا ، ساحل غربی خلیج فارس بین عراق وعربستان . نژاد مردم این کشور عرب است و بیشتر آنان نیز به زبانهای انگلیسی و فارسی تکلم می کنند . عموم مردم این کشور پیرو دین اسلام اند . حکومت این کشور مشروطه امیرنشین است که در سال 1961 از انگلستان مستقل شد و در چهاردهم مه سال 1963 به عضویت سازمان ملل متحد در آمد .
خبرگزاری مهر : امروز دوشنبه هفتم اسفند 1385 هجری شمسی مقارن است با هشتم صفر سال 1428 هجری قمری و برابر است با بیست و ششم فوریه سال 2007 میلادی .
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