امروز در تاریخ

در گذشت آیت الله میرزا هاشم آملی :



درگذشت علامه دهخدا :

درچنین روزی در سال 1371 هجری شمسی ، آیت الله میرزا هاشم آملی از عالمان نام آور حوزه علمیه قم دار فانی را وداع گفت . آیت الله العظمی حاج میرزا هاشم آملی، یکی از بزرگان شهرستان آمل و از استادان بزرگ فقه و اصول در حوزه‌های نجف و قم است. آن عالم ربانی در یکی از روستاهای آمل دیده به جهان گشود . ایشان پس از فراگیری علوم مقدماتی نزد استادان بزرگوار خویش چون علامه نائینی و علامه آقا ضیا عراقی و اخذ در جه اجتهاد به تدریس در حوزه‌های آمل، تهران، قم و نجف پرداختند . آن عالم بزرگوار همچنین به تربیت عالمان بسیاری همت گماردند که مهمترین آنها در حال حاضر آیت الله جوادی آملی است . ایشان سرانجام در ششم اسفند 1371 هجری شمسی بدرود حیات گفت . پیکر پاکش را در جوار کریمه اهل بیت (ع) حضرت فاطمه معصومه (س) در قم به خاک سپردند . کَشفُ الحَقایِق؛ مَجمَعُ الاَفکار؛ و مُنتَهَی الاَفکار از جمله اثار ایشان است .

علی اکبر دهخدا در سال 1297 هجری قمری در تهران به دنیا آمد . پدرش خانباباخان ازملاکان متوسط قزوین بود. هنگامی که علی اکبردهخدا ده ساله بود پدر وی وفات یافت ، و دهخدا تحت نظر مادر خویش به تحصیل ادامه داد. وی تحصیلات مقدماتی را تحت نظر یکی از فضلای عصر بنام شیخ غلامحسین بروجردی آموخت. بعدها که مدرسه سیاسی در تهران افتتاح شد، دهخدا در آن مدرسه مشغول تحصیل شد و شروع به فراگیری زبان فرانسه کرد . وی مدتی بعد به خدمت وزارت امور خارجه در آمدو دربیست و چهار سالگی به همراه معاون الدوله غفاری به اروپا رفت . او پس ازدو سال اقامت در اروپا به تهران بازگشت و همزمان با وقایع مشروطه در سال 1285 هجری شمسی با همکاری مرحوم جهانگیرخان و مرحوم قاسم خان روزنامه صور اسرافیل را منتشر کرد. او در این روزنامه ستون طنز «چرند و پرند» را با امضاء « د خو» می نوشت . "دخو " به لهجه قزوینی یعنی " کد خدا " که با نام خانوادگی وی "دهخدا " هم معنی است . ستون وی در این روزنامه با استقبال عمومی همراه شده بود . پس از تعطیلی مجلس شورای ملی دهخدا به اروپا رفت اما در پاریس از کار مطبوعاتی بازننشست . وی در سویس چند شماره از «صوراسرافیل» را به کمک میرزا ابوالحسن خان پیر نیا (معاضد الدوله) منتشر کرد. دهخدا به استانبول با زگشت و در این شهر به انتشار روز نامه ای با نام سروش همت گمارد . دهخدا اما پس از فتح تهران یک دوره نماینده مجلس شورای ملی نیز شد . وی د ر دوران جنگ بین المللی اول به طور کلی از سیاست کناره گرفت و تنها به انجام کارهای فرهنگی روی آورد و مدتی رییس تفتیش وزارت عدلیه، رییس مدرسه علوم سیاسی و رییس مدرسة عالی حقوق و علوم سیاسی تهران بود . علامه دهخدا در ساعت شش و سه ربع بعدازظهر روز دوشنبه هفتم اسفند ماه 1334 ه ش در خانه مسکونی خویش واقع در خیابان ایرانشهر (جلال بایار) به رحمت ایزدی پیوست. پیکر آن مرحوم در ابن بابویه در مقبره خانوادگی مدفون است . لغت نامه بزرگ دهخدا که در بیش از پنجاه جلد به چاپ رسیده است و شامل همه لغات زبان فارسی با معنای دقیق و اشعار و اطلاعاتی درباره آنهاست 45 تا 50 سال از عمر شریف دهخدا را به خود اختصاص داد . همچنین کتاب امثال و حکم او سرشار از مفاهیم و معارف نغز است . او شاعری چیره دست هم بود و بر خی از منتقدان ادبی مسمط او با نام “ یادآر ز شمع مرده یاد آر” را که در سوگ میرزا جهانگیر خان صور اسرافیل که به جرم فعالیت های آزادیخواهانه در دوره نهضت مشروطیت به دار آویخته شد، سروده است ، مطلع آثار نو گرای فارسی می دانند .



ای مرغ سحر، چو این شب تار، بگذاشت ز سر سیاهکاری

وز تحفه روح بخش اسحار رفت از سر خفتگان خماری

بگشود گره ز زلف زر تار محبوبه نیلگون عماری

یزدان به کمال شد پدیدار واهریمن زشتخو حصاری

یاد آر ز شمع مرده، یاد آر

ای مونس یوسف اندر این بند تعبیر عیان چو شد تو را خواب

دل پر ز شعف، لب از شکر خند محسود عدو به کام اصحاب

رفتی بر یار خویش و پیوند آزاد تر از نسیم و مهتاب

زان کو همه شام با تو یک چند در آرزوی وصال احباب

اختر به سحر شمرده یاد آر

چون باغ شود دوباره خرم ای بلبل مستمند مسکین

وز سنبل و سوری و سپرغم آفاق نگارخانه ی چین

گل سرخ و به رخ عرق ز شبنم تو داده ز کف قرار و تمکین

زان نوگل پیش رس که در غم ناداده به نار شوق تسکین

از سردی دی، فسرده یاد آر

ای همره تیه پور عمران بگذشت چو این سنین معدود

وان شاهد نغز بزم عرفان بنمود چو وعد خویش مشهود

وز مذبح زر چو شد به کیوان هر صبح شمیم عنبر و عود

زان کو به گناه قوم نادان در حسرت روی ارض موعود

بربادیه جان سپرده ، یادآر

چون گشت زنو زمانه آباد ای کودک دوره طلایی

وز طاعت بندگان خود شاد بگرفت ز سر خدا ، خدایی

نه رسم ارم ، نه اسم شداد گل بست زبان ژاژخایی

زان کس که ز نوک تیغ جلاد ماخوذ بجرم حق ستایی

تسنیم وصال خورده ، یادآر

بر گزاری انتخابات شوراها :



در چنین روزی در سال 1377 ه ش برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی فصل هفتم قانون اساسی که برای مدتی معوق مانده بود ، به اجرا در آمد . اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد : برای پیشبرد سریع بر نامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی ، و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان ، یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر ، شهرستان ، یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند . شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کند . همچنین بر اساس اصل یکصد و یکم ، شورای عالی استانها تشکیل خواهد شد .



در گذشت احمد القشیری :

در چنین روزی در سال 1980 میلادی احمد القشیری نخستین رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین در گذشت . وی را در همین روز در فلسطین اشغالی به خاک سپردند .



کشتار فلسطینان :



در چنین روزی در سال 1372 هجری شمسی ، در سحر گاه دهها هزار تن از نمازگزاران فلسطینی در حال ادای فریضه نماز در مسجد حضرت ابراهیم شهر الخلیل آماج گلوله های سربازان رژیم صهیونیستی قرار گرفتند . در این حمله به دستور گولدن شتاین بیش از شصت تن از نمازگزاران شهید و بیش از سیصد تن به شدت مجروح شدند. پس از این حادثه مقررات منع آمد و شد در شهر الخلیل برقرار شد و صدها تن از نیروهای ویژه صهیونیست ها وارد مسجد حضرت ابراهیم شدند.



آغاز عملیات های حماس :

در چنین روزی در سال 1996 میلادی عملیاتهای شهادت طلبانه "حماس" به خونخواهی شهید یحیی عیاش آغاز شد . در پنج عملیات شهادت طلبانه گردانهای القسام ، دهها صهیونیست کشته و مجروح شدند .



کشف اسکوربوت :

درچنین روزی در سال 1753 میلادی ، بیماری اسکوربوت کشف شد . این بیماری را پزشکی انگلیسی به نام هاکیستی کشف کرد. بیماری یاد شده به دلیل کمبود ویتامین «ث» در بدن انسان ایجاد می شود .



انحلال ورشو :

درچنین روزی در سال 1991 میلادی ، نمایندگان کشورهای عضو پیمان ورشو در یک گردهمایی عمومی در بوداپست مجارستان خواستار انحلال این پیمان شدند . ورشو پیمانی است نظامی که در برابر پیمان ناتو ( بلوک غرب ) منعقد شد . در این پیمان هریک از کشور های عضو که عمدتا کشور های اقماری شوروی سابق بودند در قبال یکدیگر متحد شدند تا به هنگام حمله نظامی به هریک از کشور های به اصطلاح بلوک شرق ، از سوی کشور بیگانه ، همگان به کمک کشور عضو در خطر بشتابند .



بازگشت ناپلئون :



در چنین روزی در سال 1815 میلادی ناپلئون بناپارت که از سوی اتحادیه کشورهای مخالف به جزیره « البا» در مدیترانه تبعید شده بود ، دوباره به فرانسه باز گشت . ناپلئون از این پس یک دوره حکومت صد روزه را در این کشور آغاز کرد .



کودتای حافظ اسد :

در چنین روزی در سال 1966 میلادی ، حافظ اسد ژنرال سوریه دراین کشور کودتا کرد.



در گذشت لوئیجی لامبرتی :

در چنین روزی در سال 1812 "لوئیجی لامبرتی "شاعر بزرگ ایتالیا در گذشت مجموعه اشعار او در سال 1822 میلادی منتشر شد .او در سن 53 سالگی در گذشت .



پذیرش تابعیت هیتلر :

در چنین روزی در سال 1923 میلادی درخواست آدولف هیتلر برای تابعیت آلمان مورد پذیرش مقامات آلمانی قرار گرفت . وی اصالتا اتریشی است .



فاروق اول پادشاه مصر :

در چنین روزی در سال 1920 میلادی فاروق اول پادشاه مصر ،به دنیا آمد .وی در سال 1936 به سلطنت رسید .او به سال 1965 در گذشت .



تولد احمد دوم :

در چنین روزی در سال 1643 میلادی احمد دوم بیست یکمین پادشاه عثمانی به دنیا آمد . او بین سالهای 1691 تا 1695 بر این کشور حکومت می کرد .



تولد تاراس شوچنکو :

در چنین روزی در سال 1814 میلادی تاراس شوچنکو شاعر ملی اوکراین به دنیا آمد . او علاوه بر شاعری در نقاشی هم چیره دست بود .



نخستین ناو هواپیمابر :

در چنین روزی در سال 1933 میلادی آمریکا نخستین ناو هواپیمابر با نام رنجر را مورد استفاده قرار داد .



تولد جان واتسون :

در چنین روزی در سال 1847 میلادی جان واتسون فیلسوف کانادایی متولد شد . «ایده آلیسم عینی» عنوان مهمترین اثر اوست .



تولد آنتونی بورخس :

در چنین روزی در سال 1917 میلادی آنتونی بورخس نویسنده آمریکایی دیده به جهان گشود .« ساعت پرتغالی» عنوان مهمترین اثر اوست .



در گذشت عالیجاه محمد :

در چنین روزی در سال 1975 میلادی عالیجاه محمد رهبر جمعیت امت اسلام در سن هفتاد و هفت سالگی در گذشت . وی توانسته بود با جمع آوری بر خی از همفکران خود اندیشه های اسلامی را در آمریکا گسترش دهد .



اشغال بخشی از فرانسه :

در چنین روزی در سال 1497 میلادی نیروهای ایتالیایی دوباره منطقه تارانتو در فرانسه را به اشغال خود در آوردند .



کوچک شدن آلمان :

در چنین روزی در سال 1803 میلادی بیش از 1800 ایالت آلمان به شصت ایالت در این کشور تبدیل شد .



اختراع نخستین هفت تیر :

در چنین روزی در سال 1836 میلادی ساموئل کلت نخستین هفت تیر را اختراع کرد . وی نام خود را برروی آن نهاد و امروز هفت تیرساخت او به کلت مشهور شده است .



حمله به اریتره :

درچنین روزی در سال 1896 میلادی دولت ایتالیا به اریتره حمله ور شد .



اشغال بخشی از فرانسه :

در چنین روزی در سال 1916 میلادی نیروهای آلمانی فورت دو مونت در نزدیکی وردون فرانسه را به اشغال خود در آوردند .



نخست وزیر عبد الناصر :

در چنین روزی در سال 1954 میلادی جمال عبدالناصر نخست وزیر مصر شد .



کره جنوبی و قانون اساسی :

در چنین روزی در سال 1988 میلادی کره جنوبی صاحب قانون اساسی شد .



ساندیست ها در کنار :

در چنین روزی در سال 1990 میلادی مردم نیکاراگوئه به داوطلبان غیر ساندینیست، رای دادند .



روز ملی کویت :

