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۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۱۹:۰۱

بانوان خراسان رضوی جام قهرمانی لیگ برتر هاکی کشور رابه خانه بردند

بانوان خراسان رضوی جام قهرمانی لیگ برتر هاکی کشور رابه خانه بردند

اراک- مسابقات دور برگشت دهمین دوره لیگ برتر هاکی بانوان کشور با برتری تیم خراسان رضوی، نایب قهرمانی آذربایجان‌شرقی و مقام سومی مشترک همدان و اصفهان در اراک پایان یافت.

 به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت دهمین دوره مسابقات لیگ برتر بانوان کشور با شرکت ۱۰ تیم از استان‌های گلستان، تهران، قم، اصفهان، آذربایجان شرقی، مرکزی، زنجان، خراسان رضوی، گیلان و همدان که از دوازدهم بهمن ماه جاری آغاز شده بود، عصر سه شنبه در اراک پایان یافت.

براساس این گزارش این مسابقات به صورت گروهی در دو گروه پنج تیمی پیگیری شد که در نهایت تیم هاکی بانوان خراسان رضوی بر سکوی نخست ایستاد، آذربایجان شرقی نایب قهرمان شد، همدان و اصفهان به طور مشترک مقام سوم را به دست آوردند.

 گفتنی است این مسابقات به مناسبت دهه فجر و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد.

کد مطلب 4534997

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