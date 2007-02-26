موسسه اطلاعات پناهگاهی برای اصحاب فکر بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی گفت: اگر روزنامه اطلاعات مسن ترین رسانه در عرصه مطبوعات ایران است، مدیریت آقای دعایی نیز طولانی ترین مدیریت در عرصه رسانه ای هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب بوده است.

او گفت: موسسه اطلاعات پناهگاهی بوده است برای اصحاب فکر و آنهایی که همیشه از اطلاعات آرامش و طمانینه می گرفته اند. بعد از انقلاب وجود دعایی نعمت بزرگی بوده است. حتی عزیزانی هم که دلخوری دارند، هر وقت مطلبی، ستونی، گفتاری و یا کلامی می خواستند منتشر کنند، ترجیح می دادند که این روزنامه را انتخاب کنند. از جمله این بزرگان کیومرث صابری عزیز است که با همه مناعت طبع کار بزرگ خود را در اطلاعات آغاز کرد و بنیانگذار راه تازه ای در ادبیات طنز کشور ما شد.

خاتمی افزود: هیچکس در جامعه ما نمی تواند ادعا کند که بیش از دعایی انقلابی است. دعایی در تمام این دوران، چه دوران عسرت و عزلت انقلاب و چه پس از انقلاب خود را پنهان کرد تا دیگران بدرخشند. شاید از او اثری علمی و ادبی را نبینیم اما آنقدر آثار در پناه او نشر یافته است که هیچکس نمی تواند ادعا کند که بیش از او صاحب اثر است.

رئیس جمهور پیشین کشورمان در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات جوامع امروز پرداخت و گفت: ما در دوران تنگدستی بشر به سر می بریم؛ هم تنگدستی مادی و هم تنگدستی معنوی؛ تنگدستی ناشی از بدانگاری در سیاست و در نتیجه به استخدام گرفتن دین، هنر و فلسفه در جهت سود، تنگدستی ناشی از اعمال خشونت به عنوان ابزار حل مشکل و رسیدن به مقصد و تنگدستی ناشی از افراط گرایی در همه سوی جهان که کل بشریت را تهدید می کند.

وی افزود: در چنین دورانی ما نیاز به شور مستی و روح زندگی داریم و در این دوران وجود دعایی در عرصه سیاست، مدیریت و اطلاع رسانی یک غنیمت بزرگ است.

سپس احمد مسجدجامعی، رئیس موزه ملی قرآن کریم و عضو شورای شهر تهران در سخنانی به تاریخچه مطبوعات ایران پرداخت و گفت: در تمام 170 سال تاریخ مطبوعات ایران، تنها روزنامه ای که توانسته است به طور پیوسته عرضه شود و کارنامه ای شاخص داشته باشد، روزنامه اطلاعات است. ما سابقه دارتر از روزنامه اطلاعات نداریم. این روزنامه در سه دهه اخیر به یک نهاد رسانه ای تبدیل شده و در آن خلاقیت ها و نوآوری های بسیاری ارائه شد.

او روزنامه اطلاعات را پایه گذار طنز انقلاب اسلامی دانست و افزود: کیومرث صابری فعالیت خود را با ستون دو کلمه حرف حساب از این روزنامه آغاز کرد که بعدها به شیوه ای از بیان در مناسبات نظام تبدیل شد.

رئیس موزه ملی قرآن کریم با بیان اینکه اطلاعات نخستین روزنامه ای است که صفحه قرآنی را دایر کرد، گفت: این روزنامه در حوزه ایرانشناسی هم اهتمام ویژه ای داشته است و می توان از این نظر تمایزی بین آن و سایر نشریات ملی قائل شد. اطلاعات در مرحله ای به انتشار نشریات تخصصی پرداخت و زمینه گسترش آن را در کشور فراهم کرد؛ نشریاتی مانند اطلاعات علمی، سیاسی اجتماعی، ادبستان و...

وی اضافه کرد: این جریده به حوزه ایرانیان خارج از کشور هم توجه ویژه ای داشته و نوشتن پاورقی ها از این روزنامه آغاز شد و می توان گفت بسیاری از آثار ارزشمند مدیون سرمایه گذاری این نهاد بوده است. این نهاد همچنین توانسته نسل های متعددی از روزنامه نگاران، خبرنگاران و عکاسان را در خود پذیرا باشد. صفحه به صفحه اطلاعات بیان تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم است. با خوشی های مردم خندیده است و با غم هایشان گریسته و تاریخ ملت را می توان در برگ برگ روزنامه بررسی کرد.

مسجدجامعی تصریح کرد: اینها همه مدیون تلاش پیوسته مردی است که سابقه فعالیت در حوزه اطلاع رسانی را از حداقل ده سال قبل از انقلاب با خود به همراه دارد. او در همان سالها با رسانه های شنیداری فعالیت نزدیک داشت و بر اساس همین تجربه توانسته است از ظرفیت های موجود در روزنامه اش به خوبی استفاده کند.

در ادامه این مراسم کریم زمانی – مولوی پژوه – طی سخنانی گفت: هانری کربن مستشرق و اسلام شناس که بیشتر در شاخه تشیع کار کرده، درباره اسلام ایرانی می گوید که ما غربی ها دو تاسف باید بخوریم؛ یکی اینکه با عرفان اسلامی و ایرانی آشنا نیستیم و به همین خاطر شناخت ما از انسان سطحی است و دوم متاسفیم از اینکه چرا ایرانی ها نتوانسته اند این اندیشه را از مرزهای خود خارج سازند. اما به نظر من باید تاسف دیگری هم خورد و آن اینکه خود ما هم نتوانسته ایم برای داخلی ها این آثار را ترجمه و منتقل کنیم.

سپس دکتر کاظم معتمدنژاد – استاد روزنامه نگاری – نیز در سخنانش با اشاره به تربیت نسلی از شاگردانی که هم اکنون کار روزنامه نگاری را در ایران پی می گیرند، گفت: خوشحالم در مراسم تجلیل از روزنامه ای حضور دارم که نمونه پیشرفت مطبوعات در دنیای سوم است و این امر از افتخارات انقلاب و نظیر آن در کشورهایی مثل ما کم است.

وی روزنامه اطلاعات را هم سنگ روزنامه الاهرام مصر و جمهوریه ترکیه دانست و افزود: اگرچه در ایران روزنامه ها در عصر استبداد پدید آمدند اما خوشبختانه وضعیت ما از این لحاظ از این دو کشور بهتر است.

او در پایان سخنان کوتاهش، ضمن تبریک به مدیرمسئول روزنامه اطلاعات یادآور شد که صمیمیت موجود میان همکاران این روزنامه می بایست به الگوی دیگر رسانه ها تبدیل شود.

جلال رفیع مشاور مدیرمسئول روزنامه اطلاعات و عضو سابق شورای سردبیری آن نیز به وجود دو گونه برخورد با این روزنامه در طول تاریخ اشاره کرد و گفت: همیشه یا از محاسن روزنامه گفته اند یا از معایبش. ما هم مدعی نیستیم که اطلاعات هرچه دارد حسن است. ما تنها یک روزنامه نیستیم بلکه یک مجموعه بزرگیم و وجود اشکالات در اینگونه مجموعه های بزرگ طبیعی است. در عین حال ما موسسه حزبی و بولتن هیچ جناحی نبوده و نیستیم.

وی ادامه داد: همانطور که دعایی سهم گذشتگان را به جفا نادیده نگرفته، طبعا مطبوعات و رسانه های دوره جدید هم باید این پیشینه را برای روزنامه اطلاعات قائل شوند. نقش اصلی ما این است که سنگ بنای روزنامه نگاری بعد از انقلاب را بنیان گذاشتیم. توجه به وجود انواع افراط و تفریط ها و بلاتکلیفی های دهه شصت این اهمیت را دوچندان می کند؛ چرا که اطلاعات باید در چنان فضایی این سنگ بنا را می گذاشت.

رفیع گفت: تربیت نیروهای انسانی مطبوعات یکی دیگر از کارکردهای روزنامه بوده است؛ درواقع این روزنامه نقش دانشکده و کارگاه عملی را برای روزنامه نگاران داشته است. شناخت بسیاری از صاحب نظران و صاحب قلمان از جمله مرحوم کیومرث صابری، حسن حبیبی، محمدعلی اسلامی ندوشن، ابراهیم باستانی پاریزی، حجتی کرمانی و بسیاری دیگر از دیگر کارکردهای این روزنامه وزین بوده است.

در پایان این مراسم حجت الاسلام سیدمحمود دعایی – مدیر مسئول اطلاعات – در حالیکه اشک شوق بر چهره داشت، در پای تریبون حاضر شد و در سخنانی کوتاه گفت: آنچه ما به عنوان دستاورد و افتخار داریم همه اش رهین یاری و مساعدت و تحمل عزیزانی بود که 26 سال ما را تحمل کردند. اولین اثری که انتشارات اطلاعات با آن کلید خورد ترجمه کتاب " اسلام و بحران عصر ما " توسط حسن حبیبی بود که به اعتقاد من این اثر برای ما برکت داشت؛ چرا که بعد از آن تا به امروز نزدیک به 650 اثر دیگر را چاپ کردیم که آخرین آنها مجموعه 12 جلدی " حکمت و معرفت " بود.

دعایی تصریح کرد: خوشبختانه انتشارات اطلاعات در حال حاضر آثاری دارد که به چاپ های 25 و 26 رسیده. اما خود من به دو اثر آن بسیار می بالم؛ یکی کتاب دوجلدی " ظهور و سقوط حکومت پهلوی " (خاطرات مرحوم فردوست) و دیگر " فضیلت های فراموش شده " اثر ابن راشد است که اکنون چاپ 22 آن به بازار آمده است.

او همچنین وعده داد که از این پس نشریه اطلاعات " حکمت و معرفت " به عنوان نشریه ای مستقل بصورت ماهیانه چاپ شود.

به گزارش مهر، در این برنامه چهره هایی چون علی اکبر اشعری، حسن حبیبی، محمدعلی اسلامی ندوشن، علی عسگری، مهدی محقق، احمد خادم المله، طاهره صفارزاده، محمود روح الامینی، هادی خانیکی، محمدمهدی فرقانی، علی منتظری، اسحاق جهانگیری و... حضور داشتند.