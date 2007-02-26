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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۳۰

انیمیشن "به همین سادگی" تولید شد

انیمیشن "به همین سادگی" به کارگردانی سجاد فروغی در دفتر انجمن سینمای جوانان ایران تولید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این انیمیشن رنگی که در دفتر انجمن سینمای جوانان ایران دفتر کرج تولید شده، داستان شخصی را روایت می کند که به کمک افرادی از زندان آزاد می شود.

"به همین سادگی" سومین تجربه سجاد فروغی بعد از ساخت انیمیشن های "ارتباط قهوه ای" و "تریبون آزاد" محسوب می شود. فروغی علاوه بر کارگردانی، نگارش فیلمنامه، تصویربرداری و طراح حرکات و شخصیت های این انیمیشن را نیز بر عهده داشته است.

کد مطلب 453501

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