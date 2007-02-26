کودکان بهتر از هرکس می توانند دنیای خود را ترسیم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نشریه تخصصی " عروسک سخنگو " در میان سایر نشریات کودک و نوجوان و تقریبا بعد از کیهان بچه ها دارای قدمتی طولانی است. این نشریه هجده سال است که به شکل متوالی و مثل برخی دیگر از نشریات به شکل خصوصی و فاقد حمایت های دولت اداره می شود.

عروسک سخنگو به مدیرمسئولی و سردبیری زهرا نعیمی محور فعالیت های کلی خود را بر ادبیات نوین و متفاوت بنا کرده است. رویکردی که علیرغم مخالفت ها و انتقادهای اطرافیان سعی در خلق فضایی غیرمتعارف در حوزه ادبیات کودک و نوجوان داشته است. این نشریه سعی می کند تا این نوع ادبیات به وسیله خود کودک در فضایی مجازی خلق شود.

شاخصه نشریه عروسک سخنگو، گذشته از مطالب خواندنی، چینش و ترکیب اعضای هیات تحریریه آن است. به این شکل که نوجوانان و کودکان هیات تحریریه این نشریه را تشکیل داده اند. نوید سیدعلی اکبر، اعظم و اکرم حسن ترنج، صبا بیگدلی، سارا جابری و بهجت شجاعی از جمله کودکان و نوجوانانی هستند که از بدو شکل گیری عروسک سخنگو تا امروز به همکاری با آن پرداخته اند.

به گفته مدیرمسئول نشریه ، کودکان و نوجوانان مطالب تشکیل دهنده این نشریه را به قلم خود می نگارند و والدین و دست اندرکاران آموزشی با خوانش این مطالب به ذهنیت فرزندان خود پی می برند.

نعیمی از ضعف دیدگاه های ادبی نویسندگان کودک و نوجوان به عنوان یکی از معضلات موجود یاد می کند و عقیده دارد شعر کودک امروز از ماهیت خود خارج و به شکل نظم درآمده است. همچنین در حیطه داستان آن گستردگی لازم وجود ندارد.

تکیه این نشریه بیشتر برروی تصویرگری و نوشته های بچه هاست. با اینکه وضعیت توزیع نشریه برای دست اندرکارانش قابل قبول است و توزیع از سوی خود آنها به شکل عادلانه ای انجام می شود اما این نشریه نیز مانند سایر نشریات خصوصی از نبود حمایت های دولتی رنج می برد. عروسک سخنگو اگرچه در قالب نشریه ای مستقل فعالیت می کند اما بازهم جای حمایت های دولتی از این نشریه تخصصی خالی به نظر می رسد.