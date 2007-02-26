گلم را به هواداران اوساسونا تقدیم می کنم/ اهل شکایت کردن نیستم

ورزشگاه "رینو دو ناوارا" با گل دیرهنگام جواد نکونام بازیکن ایرانی خود از شادی منفجر شد . تیم فوتبال اوساسونا با گل "نکو" مقابل بوردو به مرحله بعدی رقابت ها صعود کرد . او با اینکه قهرمان آن بازی بود با این حال رفتار متواضعی داشت و با صدایی آرام صحبت می کرد. وقتی خبرنگاران دور نکونام را احاطه کرده بودند او اولین جملات خود را به زبان اسپانیایی بیان کرد:"Estoy muy contento" یعنی :" خیلی خوشحالم".

خبرنگار سایت "پرشن فوتبال" مصاحبه ای را با این بازیکن انجام داده که از نظر می گذرانید:

*وقتی آن گل را به ثمر رساندی چه احساسی داشتی؟

- واقعا خوشحال بودم. این گل پاداش سختکوشی تیم بود. همچنین این بهترین راه بود تا ازهوادارانمان قدردانی کنیم.

*آیا گلی که مقابل بوردو به ثمر رساندی مهم ترین گل دوران بازیگری تو بود؟

- من یک بار در رقابت های مقدماتی جام جهانی گل زدم که به نظرم گل با اهمیتی بود. اما بله، گلی که مقابل بوردو به ثمر رساندم مهم ترین گل دوران بازیگری ام بود.

* این گل را به چه کسی تقدیم می کنی؟

- این گل نتیجه کار طاقت فرسای تمام بازیکنان بود. من بخت بلندی داشتم که توانستم این گل را وارد دروازه بوردو کنم. دوست دارم این گل را به همه هواداران تیم تقدیم کنم و از همه آنها به خاطر حمایت هایشان تشکر کنم.

* آیا به هیچ وجه به ضربات پنالتی فکر می کردی؟

- بله چراکه بازی تا ثانیه هایی دیگر با نتیجه تساوی به پایان می رسید.

* فضای رختکن را پس از این بازی توصیف کن:

- ما خیلی خوشحال بودیم مخصوصا اینکه توانسته بودیم مقاتبل هوادارانمان به برتری برسیم.

* تو در حالی وارد اسپانیا شدی که کاملا با اینجا غریبه بودی.اما در حال حاضر می توانی به زبان اسپانیایی تکلم کنی.اینطور نیست؟

-خیلی خوشحالم. با این حال معتقدم می توانم بهتر باشم. دوست دارم از تمام هم تیمی هایم به خاطر راهنمایی هایشان تشکر کنم.

* آقای پاچی ایزاکو رییس باشگاه گفته که تو می توانی در هر تیمی از لالیگا بازی کنی. آیا دوست داری به تیمی بزرگ تر بپیوندی؟

- اوساسونا یک تیم بزرگ است و خوشحالم ازاینکه این موقعیت نصیبم شده تا در این تیم بازی کنم. همه به من لطف دارند و کمک کرده اند تا مشکل زبانم را برطرف کنم. من در اوساسونا راحتم و در حال حاضر فقط به موفقیت این تیم فکر می کنم.

* زیگاندا سرمربی اوساسونا هفته گذشته گفت تو از آن دسته بازیکنانی هستی که کمتر حرف می زنی و شکایت نمی کنی. آیا این موضوع به خاطر آشنا نبودن تو به زبان اسپانیایی است و یا چنین شخصیتی داری؟

- من واقعا اهل ایراد گرفتن نیستم.

*آیا از جانب خاواده ات در ایران پیام های تبریک دریافت کرده ای؟

- هر سه برادرم در ایران تماس گرفتند و این موفقیت را به من تبریک گفتند.

* آیا پس از این همه هیجان توانستی آن شب را بخوابی؟

- به دو دلیل نتوانستم بخوابم: اول آنکه خیلی خسته بودم و بعد به دلیل خوشحالی بیش از حد.

* اسپانیایی ات چطور است؟

- فصل آینده من با تو به زبان اسپانیایی مصاحبه خواهم کرد.