32 هزار بیمار گروه تالاسمی بدون متولی درمان هستند

محمدرضا مشهدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با وجود اینکه طبق اساسنامه انجمن حمایت از بیماران تالاسمی ایران، فقط بیماران تالاسمی ماژور و اینترمدیا تحت پوشش این انجمن هستند اما به بیمارانی که هموگلوبین H ، سیکل سل و MDF نیز خدمات ارائه می کند.

مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران تصریح کرد: متاسفانه برای این گروه از بیماران متولی خاص درمانی در نظر گرفته نشده است در صورتی که این بیماران نیز به تزریق خون و داروهای آهن زدا نیاز دارند چون آهن خون آنان نیز همانند دیگر تالاسمی های تحت پوشش این انجمن نیز به علت تزریق مداوم خون در بدن بیش از حد افزایش می یابد.

وی گفت: برخی از این بیماران علاوه بر بیماری خود به بیماریهای دیگری نظیر دیابت و یا حتی هپاتیت نیز مبتلا شده اند اما متاسفانه هیچ نهاد و متولی درمانی برای رسیدگی به این بیماران و تامین داروهای آنان در نظر گرفته نشده است.

مشهدی ادامه داد: علاوه بر 18 هزار و 600 بیمار تالاسمی تحت پوشش این انجمن ، تعداد این بیماران هموگلوبین H ، سیکل سل و MDF در سراسر کشور حدود 32 هزار نفر است که روزانه برای تامین داروها و دریافت خدمات بهداشتی و درمانی به این انجمن مراجعه می کنند که البته این انجمن نیز به علت نداشتن متولی تا حد امکان به این بیماران خدمات ارائه می کند.

