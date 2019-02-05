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۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۲۱:۳۷

مکزیک: از هیچ گروهی در ونزوئلا جانبداری نمی‌کنیم

مکزیک: از هیچ گروهی در ونزوئلا جانبداری نمی‌کنیم

وزیر خارجه مکزیک اعلام کرد: از هیچ گروهی در ونزوئلا جانبداری نکرده؛ بلکه خواستار مذاکره دو طرف هستیم.

به گزارش  خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر خارجه مکزیک امروز سه شنبه اعلام کرد که از رییس‌ جمهوری و دولت قانونی ونزوئلا حمایت نمی‌ کند.

«مارسلو ابرارد» (Marcelo Ebrard) وزیر خارجه مکزیک در این خصوص گفت: از مادورو (رییس‌ جمهوری قانونی ونزوئلا) حمایت نمی کنیم. همچنین درباره اوضاع در کاراکاس نیز موضع گیری نخواهیم کرد.

وی در این باره ادامه داد: از هیچ طرفی جانبداری نمی کنیم. مکزیک خواستار گفتگو و مذاکره میان دو طرف در ونزوئلا است. هر یک از طرفین می توانند دیدگاه خود را در خصوص کشورش داشته باشد.

کد مطلب 4535132

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