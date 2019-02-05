به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر خارجه مکزیک امروز سه شنبه اعلام کرد که از رییس‌ جمهوری و دولت قانونی ونزوئلا حمایت نمی‌ کند.

«مارسلو ابرارد» (Marcelo Ebrard) وزیر خارجه مکزیک در این خصوص گفت: از مادورو (رییس‌ جمهوری قانونی ونزوئلا) حمایت نمی کنیم. همچنین درباره اوضاع در کاراکاس نیز موضع گیری نخواهیم کرد.

وی در این باره ادامه داد: از هیچ طرفی جانبداری نمی کنیم. مکزیک خواستار گفتگو و مذاکره میان دو طرف در ونزوئلا است. هر یک از طرفین می توانند دیدگاه خود را در خصوص کشورش داشته باشد.