نگهداری حیوانات در منزل باعث سقط جنین می شود

دکتر ایرج خسرونیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انگل های ناشی از نگهداری حیواناتی نظیر سگ و گربه در منزل از طریق مدفوع ، ترشحات دهان ، دست زدن به بدن این حیوانات به انسان منتقل می شود.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران اظهار داشت: یکی از بیماریهای خطرناکی که توسط این حیوانات به انسان منتقل می شود ، بیماری تکسوپلاسوز است که باعث سقط های بدون علت در زنان باردار می شود.

وی گفت: در برخی موارد به علت وجود این حیوانات در منزل ، اعضای خانواده ممکن است که به حساسیت های پوستی وتنفسی دچار شده و باعث خارش های پوستی ، سرفه های طولانی ، اشک ریزش و آب ریزش از بینی می شود.

خسرونیا با بیان اینکه بیماریهای عفونی و مزمن در هجدهمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در اردیبهشت 86 مورد بررسی قرار می گیرد ، گفت: باید از نگهداری حیوانات در منازل به ویژه در داخل آپارتمان ها به شدت خودداری کرد و در صورت تمایل فقط حیوانات را در در محوطه باز نظیر حیاط منزل نگهداری کرد.

رئیس هجدهمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران خسرونیا تصریح کرد: در صورت وجود حیوانات در منزل حتما باید در زمانهای مناسب برای تزریق واکسن های مورد نیاز به حیوان ، به دامپزشک مراجعه شود.