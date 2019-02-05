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۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۲۲:۲۳

سایت میدان میوه و تره بار ایلام کلنگ زنی شد

سایت میدان میوه و تره بار ایلام کلنگ زنی شد

ایلام - کلنگ احداث سایت میدان میوه و تره بار و محل نمایشگاه های خودرو شهر ایلام به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه و مصادف با پنجمین روز از ایام الله دهه فجر و پس از سال ها انتظار محل میدان میوه و تره بار و همچنین محل دائمی نمایشگاه های اتومبیل کلنگ زنی شد.

در این مراسم که با حضور معاون امور اقتصادی استاندار، فرماندار ایلام، شهردار ایلام و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد.

معروف بسطامی فرماندار ایلام گفت: برای جانمایی و اختصاص زمین و اعتبار این پروژه بیش از ۵۰ جلسه تخصصی با کارشناسان و مدیران کل مرتبط برگزار شده است.

وی افزود: این پروژه در زمینی به مساحت ۱۱ هکتار و با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومان اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: ظرف ۱۰ روز آینده عملیات اجرایی پروژه با مشارکت شهرداری ایلام و بخش خصوصی شروع می شود.

ایوب درویشی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار نیز از تشکیل یک کارگروه تخصصی دائمی در خصوص همین پروژه در فرمانداری ایلام خبر داد.

کد مطلب 4535164

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