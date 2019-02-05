سایت میدان میوه و تره بار ایلام کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه و مصادف با پنجمین روز از ایام الله دهه فجر و پس از سال ها انتظار محل میدان میوه و تره بار و همچنین محل دائمی نمایشگاه های اتومبیل کلنگ زنی شد.

در این مراسم که با حضور معاون امور اقتصادی استاندار، فرماندار ایلام، شهردار ایلام و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد.

معروف بسطامی فرماندار ایلام گفت: برای جانمایی و اختصاص زمین و اعتبار این پروژه بیش از ۵۰ جلسه تخصصی با کارشناسان و مدیران کل مرتبط برگزار شده است.

وی افزود: این پروژه در زمینی به مساحت ۱۱ هکتار و با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومان اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: ظرف ۱۰ روز آینده عملیات اجرایی پروژه با مشارکت شهرداری ایلام و بخش خصوصی شروع می شود.

ایوب درویشی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار نیز از تشکیل یک کارگروه تخصصی دائمی در خصوص همین پروژه در فرمانداری ایلام خبر داد.