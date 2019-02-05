به گزارش خبرنگار مهر، عباس تابش شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به افتتاح یک شرکت دانش بنیان، کشتارگاه صنعتی و سایت شن و ماسه در لرستان اظهار داشت: این طرح ها امروز و در آستانه چهل سالگی انقلاب در لرستان افتتاح شدند.

وی با بیان اینکه تامین شکر و برنج شب عید لرستان خبری بود که امروز گفتم و در ستاد تنظیم بازار کشور در مورد آن تصمیم گیری شده است، تصریح کرد: در مورد تامین مرغ هم از قبل مجوز واردات از سوی ستاد تنظیم بازار به پشتیبانی امور دام داده شده است که امروز این موضوع در ستاد تنظیم بازار لرستان اعلام شد و حتما استان سهم خود را بگیرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در مورد برخی کالا ها بحث تامین حل شده است، افزود: در خصوص مرغ با تمهیدات در نظر گرفته شده تا آخر ماه اتفاق بسیار خوبی به نفع مصرف کنندگان می افتد و قیمت حتما باید کاهش یابد.

تابش با اشاره به اینکه همچنین حضور بازرسان در سطح بازار برای کنترل قیمت ها را داریم گفت: طرح ویژه نظارتی عید نیز از اول اسفندماه استارت می خورد.